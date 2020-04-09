Лещенко пожаловался на «пандемию кликушества»

Народный артист РСФСР 78-летний Лев Лещенко, которого выписали из больницы в Коммунарке с отрицательными результатами на коронавирус, пожаловался, что его начали обвинять в распространении инфекции.

«Чего этот Укупник несет ересь, что я был у Бабкиной 19 марта на дне рождения и мог заразить ее? Мы с ней три месяца не виделись!» – приводит слова Лещенко «Московский комсомолец».

Лещенко заявил, что ни у одного человека из его окружения не выявили коронавирус.

«Заболел я, возможно. Хотя система тестов пока еще настолько несоврешенна: то положительный анализ, то отрицательный», – сказал он, заявив, что «до сих пор и не знает, что же было на самом деле».

По его словам, «ясно, что двустронняя пневмония, а вот понимание причины пока не столь однозначно». Его «изматывают какие-то нападки, измышления», вопросы о том, «куда пошел, зачем пошел, с кем виделся». Лещенко заявил, что «переживает за каждого человека, с которым столкнулся в последнее время».

«Это прямо напасть какая-то, еще и пандемия кликушества ко всему прочему началась. Очень прискорбно», – сказал он, сообщив, что «написал небольшое эссе», в котором «собрал свои ощущения».

В эссе певец заявил: «Что происходит, люди?! Мы болеем. Но физическая боль не причиняет такого изматывающего состояния, которое причиняют душевные терзания. И только сильные характеры способны подавить это выжигающее чувство». Он подчеркнул, что «грубые нападки тех, кто не возвысился над мелочностью и злобой ради боли и сострадания, не только омерзительны, они сами становятся настоящей пандемией».

Его «невероятно возмутила» ситуация вокруг Бабкиной, ведь «есть люди, которые не только кликушествуют, создают панику, но сеют какую-то нечеловеческую, зверскую злобу».

При этом Лещенко отметил, что «к счастью, есть много примеров настоящего сопереживания, участия и их большинство».

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Напомним, в конце марта Лещенко госпитализировали в инфекционную больницу Коммунарки с коронавирусом после того, как он вернулся с гастролей в США транзитом через Ниццу. В понедельник его выписали с отрицательными результатами на коронавирус. Бабкина госпитализирована с пневмонией, она получает всю необходимую медицинскую помощь, а для большей результативности погружена в искусственную кому. Депутат совета депутатов московского района Лефортово Александра Андреева пожелала ей смерти. Такое заявление парламентарий сделала из-за того, что артистка, будучи депутатом Мосгордумы, голосовала за предложенные мэром столицы Сергеем Собяниным законы. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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