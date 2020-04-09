Московские кладбища закроют для посещения

В Москве перед Вербным воскресеньем закроют кладбища для посещения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города в своем блоге объявил, что кладбища будут закрыты на Вербное воскресенье, Пасху, Красную горку и Радоницу.

«Нынешней весной сделать это (посетить кладбища – прим. ВЗГЛЯД) будет невозможно. Число заболевших коронавирусом перевалило за 6 тыс. человек. В больницах умерло более 30 человек. Риск заражения новой коронавирусной инфекцией очень велик, и мы не можем подвергать опасности москвичей, особенно пожилых, которые составляют большую часть посетителей кладбищ», – отметил мэр.

Собянин добавил, что подписал указ о временном порядке посещения кладбищ.

«До окончания режима повышенной готовности они будут открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах умерших. Просто посещать кладбища пока будет нельзя. А о чистоте и порядке на кладбищах позаботятся работники ГБУ «Ритуал». Печальное, но необходимое в нынешних условиях решение», – заключил градоначальник.

Ранее в МВД сообщили, что полиция столицы составила свыше 400 протоколов по нарушению режима самоизоляции.