Экспертную оценку прошли 738 участников конкурса «Моя страна – моя Россия»

Взгляд
9 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 16:59  |  vz.ru
Разделы

Как победить дефицит медицинских масок

Россия вводит ограничения на продажу масокФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Правительство вводит драконовские меры по борьбе со спекуляцией медицинскими масками – ведь цены на этот по-прежнему дефицитный товар взлетели в последнее время в разы. Помогут ли нововведения вернуть медицинские маски в свободную продажу, сколько должен стоить такой товар и как обстоят дела с его производством в России? Подробности...
Перейти а раздел…

Идею отобрать Крым у России похоронит ее автор

В глазах президента США Уильям Тейлор − предатель и крысаФото: Stefani Reynolds/Global Look Press
Сразу три бывших посла США на Украине обратились к президенту Трампу с предложением воспользоваться исторической возможностью, вернуть Донбасс Украине и отобрать у России Крым. По их мнению, очень скоро коронавирус и нефтяной кризис сделают Москву бедной и сговорчивой, что дает Западу «окно возможностей». Но самого главного эти люди не учли.  Подробности...
Перейти а раздел…

Врач Муслим Муслимов: Пациенты делятся на три категории

Москва хорошо справляется – COVID-позитивные пациенты получают всю необходимую помощьФото: Sergei Ilnitsky/EPA/ТАСС
«России повезло. Когда китайцы столкнулись с этой бедой, у них не было никакой информации о вирусе. У Италии опыт был только китайский – и она испытала невероятный стресс. А мы учли зарубежный опыт», – рассказал газете ВЗГЛЯД врач Муслим Муслимов. Он назначен координировать прием пациентов с коронавирусом в новомосковской больнице Голохвастово, которая станет дублером больницы в Коммунарке. Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем США атаковали Всемирную организацию здравоохранения

Война с ВОЗ – очередная ошибка Дональда Трампа Фото: Zuma/ТАСС
Фактический провал властей США в борьбе с COVID-19 заставил Белый дом искать козлов отпущения, и они были найдены – ими стали Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Китай. Чтобы «исправить» ситуацию, Вашингтон вознамерился взять на себя руководящую роль в мировой борьбе с коронавирусом. Что стоит за американской критикой в адрес ВОЗ и удастся ли Дональду Трампу достичь своих целей? Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Миграционная политика России становится осознанной

Глеб Простаков, журналист
Один из вопросов, которые ставит перед Россией обновленная «новая нормальность», звучит так: нужны ли падающей экономике мигранты? По разным оценкам, в России одновременно пребывают до 12 млн мигрантов – цифра, сравнимая с населением Москвы. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Традиция должна стать нашей реальной идеологией

Борис Межуев, политолог
Слава Богу, что антипрививочники не победили сторонников советского вакцинирования. Но это только в одной этой области, а в скольких других торжествуют инноваторы? Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Настало время вцепиться в социальные нормы

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
У нас сейчас та ситуация, когда в социальные нормы нужно вцепиться двумя руками и не отпускать их. Потому что если мы их потеряем, то и здоровье психики населения изрядно просядет, а этот парень из Рязанской области окажется только первой ласточкой. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев
    Перейти а раздел…

    Какие ошибки мы совершаем в видеоконференциях

    Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

    Российские особенности коронавируса

      Перейти а раздел…

      Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»

      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
      Подробности...

      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
      Подробности...

      Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми

      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        ED Сymbals: Успешный стартап из гаража

        ECO-Dream: Стартап для здорового сна

        «Tana»: История о том, как открыть производство детской одежды

          Перейти а раздел…
          Должна ли Россия помогать другим странам в борьбе с коронавирусом?
          • Да

          • Нет

          В случае необходимости выйти из дома вы надеваете маску?
          • Да, для защиты от вируса

          • Да, с другой целью

          • Нет, не считаю необходимым

          • Нет, не могу приобрести

          Чего вам больше всего не хватает на самоизоляции?
          • Живого общения

          • Прогулок

          • Физических нагрузок

          • Работы

          • Другого (указать в комментариях)

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В Рособрнадзоре допустили возможность переноса ЕГЭ
              Кремль отреагировал на отказ Израиля передавать Александровское подворьеВ Минздраве назвали главные симптомы коронавирусаУкраина решила ввести спецпошлину на импорт угля из РоссииВ Италии ужаснулись масштабом эпидемии коронавируса в Нью-Йорке
              Названы 10 лучших региональных инициатив по борьбе с коронавирусомПесков объяснил, зачем купил бейдж-блокатор вирусовМИД Украины пообещал наказать Россию за крушение малайзийского BoeingКардиологи рассказали, как COVID-19 скажется на сердце переболевших
              Минск попросил у Москвы помощи в борьбе с коронавирусомСтали известны условия Саудовской Аравии для сокращения добычи нефтиГлаву МИД Италии возмутила публикация немецкой газеты с призывом не помогать РимуШвеция призвала снова ввести санкции против России в ПАСЕ

              Главная тема


              Зачем США атаковали Всемирную организацию здравоохранения

              речь президента


              Песков прокомментировал фразу Путина о печенегах и половцах

              «никогда даже не думали»


              Премьер Италии оскорбился домыслами о «политической подоплеке» помощи от России

              изотонический раствор


              Минздрав включил соль в список средств для профилактики коронавируса

              Видео

              победа над коронавирусом


              Путин поделился с россиянами уверенностью

              крик в пустоту


              Идею отобрать Крым у России похоронит ее автор

              управление государством


              Коронавирус оставил Британию без лидера

              выход на улицу


              Москвичей предостерегли от главной ошибки самоизоляции

              Меры контроля


              Сергей Худиев: QR-код – это еще не печать Антихриста

              Авторитет подорван


              Сергей Мардан: Эффективный Китай выигрывает у бессильного Запада

              Мир сходит с ума?


              Анна Долгарева: Настало время вцепиться в социальные нормы

              викторина


              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              Должна ли Россия помогать другим странам в борьбе с коронавирусом?

              Экспертную оценку прошли 738 участников конкурса «Моя страна – моя Россия»

              9 апреля 2020, 16:22

              Версия для печати

              Свыше 700 участников XVII всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – успешно прошли заочную экспертную оценку. Теперь им предстоит очная защита своих проектных инициатив.

              Заочный этап проходил с 25 февраля по 1 апреля 2020 года, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

              Министр науки и высшего образования Валерий Фальков отметил, что в двадцати номинациях конкурса заложены важнейшие составляющие национальных приоритетов развития России: вопросы образования, здравоохранения, экологии, развития родных языков и информационных технологий, развития городов и сел.

              «Мы рассчитываем, что идеи, которые появятся в рамках проекта, будут реализованы и получат свое дальнейшее развитие при реализации национальных проектов России», – сказал он.

              «Каждый сезон конкурса «Моя страна – моя Россия» не только привлекает все больше участников. Мы видим, что растет и число тех, кто выходит в очный этап – а это значит, что и конкуренция становится выше, и число тех, кто стремится к победе. В этот раз за новые возможности в очном этапе поборются 738 человек из 75 регионов России», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

              Он уточнил, что лидерами по числу проектов, успешно прошедших в следующий этап, стали Санкт-Петербург – 45 конкурсантов, Республика Мордовия – 34, Московская область – 29, Краснодарский край – 27, Москва – 26, Волгоградская область – 24, Оренбургская область – 24, Липецкая область – 21, Воронежская область – 20, а также Республика Башкортостан – 20 участников.

              Председатель комитета Совета Федерации России по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, возглавляющая экспертный совет конкурса «Моя страна – моя Россия», отметила: «В XVII сезоне конкурса проекты участников оценивали 1154 эксперта из всех регионов страны. Все они – специалисты в различных областях. Они прошли обучение, тестирование и строгий квалификационный отбор из более чем двух тысяч желающих, подавших заявки. Считаю особенно важным, что каждый проект оценивался не менее чем тремя экспертами, что позволило дать всем участникам конкурса равный шанс на победу. Уже сегодня можно отметить, что участников конкурса отличает профессионализм, креативность, активная гражданская позиция, командный дух, желание быть востребованными и причастными к позитивным изменениям социально-экономического развития своей малой родины и  всей России».

              По словам руководителя конкурса «Моя страна – моя Россия», проректора РГГУ Ларисы Пастуховой, «конкурс постоянно меняется, это живой механизм развития гражданского общества. В XVII сезоне участники впервые разделены на две возрастные категории – от 14 до 17 лет и от 18 до 35 лет».

              «Появляются и новые номинации. В этом году ими стали «Мой Дальний Восток» и «Моя Арктика». Очная защита и награждение наших младших участников пройдет в рамках тематической смены в Международном детском центре «Артек» осенью 2020 года. Несмотря на нынешнюю непростую ситуацию в стране и вынужденное изменение дат конкурса, очные защиты участников второй возрастной категории пройдут в запланированном формате. Новые даты мы сможем назвать после стабилизации эпидемиологической обстановки», – добавила Лариса Пастухова.

              «Важно отметить, что в номинации «Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах», в заочном этапе которой приняло участие 2514 человек, треть проектов была направлена на создание цифровых платформ, целью которых является создание эффективного дистанционного взаимодействия, будь это врач и пациент или преподаватель и обучающийся. Время заставило нас работать удаленно, и цифровые технологии играют все большую роль. Пока наши участники ожидают очные туры, Российское общество «Знание» предложит серию обучающих семинаров, своего рода тренировочных, для будущей очной защиты», – отметила председатель «Российского общества «Знание» Любовь Духанина.

              По словам президента Российской академии образования Юрия Зинченко, «двери Российской академии образования открыты для молодых педагогов и ученых, участвующих в конкурсе «Моя страна – моя Россия» как в реальном, так и в виртуальном режиме».

              «Члены РАО приняли самое активное участие в экспертизе конкурсных проектов и уже по итогам стабилизации эпидемиологической ситуации ждут участников на традиционный педагогический форум для проведения очной защиты в одной из самых массовых номинаций этого года – «Моя педагогическая инициатива», – добавил он.

              Финалисты и победители конкурса «Моя страна – моя Россия» получат денежные премии, ценные призы от партнеров проекта, возможность стажировок в ведущих российских компаниях и информационную поддержку. С 2019 года финалисты конкурса принимают участие в программе постконкурсного сопровождения победителей.

              Список участников очного тура размещен на сайте конкурса www.moyastrana.ru.

              Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............