На Кубани в рамках нацпроекта окажут поддержку производителям сои

Аграрии на Кубани в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» смогут получить субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян сои.

Ставка составит 10% от стоимости фактически высеянных семян на субсидируемой площади. В рамках нацпроекта также предусмотрена господдержка на возмещение части затрат на производство сои.

Аграрии уже приступили к севу сои. Всего в 2020 году этой культурой на Кубани планируется засеять более 180 тыс. га, к 9 апреля засеяли 11 тыс. га, сообщает Кубань 24 со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

В 2019 году на Кубани собрали рекордный урожай сои – 366,7 тыс. тонн. Заготовлено 8,4% маслосемян сои от общего объема заготовок в России и 89% от регионов ЮФО. В девяти районах края урожайность сои превысила 20 ц/га.

Напомним, президент России Владимир Путин уже называл основную цель нацпроектов, реализуемых на территории государства. Кроме того, глава страны поручил ФСБ усилить антикоррупционную защиту нацпроектов.

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