Песков рассказал о российской помощи Белоруссии на фоне коронавируса

Россия уже оказывает помощь Белоруссии в борьбе с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Уже помогаем», – сказал пресс-секретарь, передает РИА «Новости».

Число инфицированных коронавирусом в Белоруссии выросло за сутки на 420 – до 1486, умерших – с 13 до 16. По словам министра здравоохранения республики Владимир Караника, пик эпидемии прогнозируется в конце апреля – начале мая.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что Минск попросил у Москвы помощи в борьбе с коронавирусом. Тем временем, итальянские врачи уже оценили помощь российских коллег.

В борьбе с пандемией задействовано множество сил: так, студенты медицинских вузов и колледжей в условиях пандемии работают в лечебных учреждениях Северного Кавказа вместе с врачами и медсестрами, они исполняют функции младшего персонала, готовят отделения больниц к приему пациентов, а также помогают пожилым людям в самоизоляции.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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