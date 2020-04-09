Путин потребовал адекватных мер по борьбе с коронавирусом

Меры по борьбе с коронавирусом должны быть адекватными и сбалансированными, чтобы не навредить работе предприятий ОПК, заявил президент Владимир Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

«Наши действия направлены на обеспечение безопасности и здоровья граждан. Но они, эти действия, должны быть сбалансированными, адекватными реальной ситуации в каждом регионе, тем более если речь идет об обеспечении устойчивой, ритмичной работы системообразующих предприятий, к которым, безусловно, относится и оборонно-промышленный комплекс», – приводятся его слова на сайте Кремля.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.