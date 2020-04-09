Минздрав включил соль в список средств для профилактики коронавируса

Министерство здравоохранения назвало поваренную соль одним из рекомендованных средств для профилактики коронавируса.

В новых рекомендациях Минздрава говорится, что хлорид натрия следует использовать для создания изотонического раствора, которым можно орошать слизистую оболочку носа. Такая процедура снижает количество как бактериальных, так и вирусных возбудителей инфекционных заболеваний, сообщает РИА «Новости».

Также специалисты обращают внимание на необходимость соблюдения правил личной гигиены. Следует мыть руки с мылом и прикасаться к лицу только чистыми руками, либо чистыми салфетками, носить одноразовые медицинские маски, которые нужно менять каждые два часа.

В Минздраве также выделили шесть препаратов для лечения COVID-19. Это хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир+ритонавир, азитромицин в комбинации с гидроксихлорохином и препараты интерферонов.

Ранее профессор заявил, что единственным эффективным способом профилактики коронавируса является вакцинация.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.