Премьер Италии заявил о риске развала Евросоюза из-за коронавируса

Евросоюз рискует провалиться как проект из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, заявил премьер Италии Джузеппе Конте.

Итальянский премьер считает, что европейские лидеры «столкнулись с историческим вызовом», перед которым они не могут уступить, сообщает BBC News.

«Если мы не воспользуемся возможностью вдохнуть новую жизнь в Европейский проект, то риск провала вполне реален», – сказал Конте.

По его мнению, в новых условиях альянс должен действовать адекватно и скоординированно, чтобы помочь странам, наиболее пострадавшим от вируса.

Конте подчеркнул, что нынешний период является самым большим испытанием со времен Второй мировой войны. При этом премьер добавил, что не стал бы ничего менять в своей политике в начале эпидемии, если бы была возможность вернуться назад.

Ранее Конте назвал глубоко оскорбительными намеки на то, что помощь со стороны России якобы имела какую-то политическую подоплеку, например, была предоставлена в целях облегчения режима европейских санкций.

Посольство России в Великобритании, обращаясь к Би-би-си, призвало не искать «скрытый смысл» в российской гумпомощи Италии и США. Дипломаты подчеркивали, что это пример цивилизованного гуманитарного взаимодействия.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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