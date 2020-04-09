Адвокату удалось связаться с Виктором Бутом

Адвокат Алексей Тарасов объяснил, почему осужденный в США россиянин Виктор Бут перестал выходить на связь.

Тарасов сообщил, что провел телефонный разговор с Бутом, который «длительное время не выходил на связь». Как пояснил адвокат, «это, конечно, было связано с тем, что заключенные находятся в режиме изоляции в связи с распространением коронавируса».

Он сообщил, что россиянин «чувствует себя нормально», в тюрьме города Марион нет коронавируса, «по крайней мере по его данным», передает ТАСС.

Бут находится в тюремном спецблоке, предназначенном для заключенных, чье общение с внешним миром даже без учета пандемии жестко ограничено, а «сейчас принимаются еще более строгие меры». Так, временно запрещены телефонные звонки.

Отмечается, что есть угроза случайного инфицирования сотрудника тюрьмы и попадания коронавируса в вентиляционную систему, связывающую ее блоки.

Бут сообщил, что «ему выдают одну маску на неделю». Судя по всему, в ближайшее время, «его общение будет еще более ограничено из-за коронавируса». При этом заключенных в спецблоке не проверяют на наличие коронавируса, рассказал адвокат.

Однако у самого Тарасова, как он заявил, не было сложностей с получением разрешения совершить адвокатский звонок Буту в порядке исключения. На это потребовалось два дня.

Напомним, жена Виктора Бута Алла сообщила, что ее муж перестал выходить на связь.

В конце марта в России выразили надежду, что в связи с освобождением в США многих заключенных на фоне пандемии коронавируса обретут свободу в том числе Виктор Бут, Константин Ярошенко и другие россияне.

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