Аравийская коалиция решила прекратить военную операцию в Йемене

Коалиция во главе с Саудовской Аравией в полночь объявит о прекращении военных операций в Йемене в соответствии с инициативой ООН о прекращении огня, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника.

По данным СМИ, объявлено об этом будет в полночь, а действовать перемирие начнет с четверга, сообщает ТАСС.

Генсек ООН Антониу Гуттериш на фоне обострения ситуации в мире из-за пандемии коронавируса призвал все воюющие сейчас на планете стороны прекратить боевые действия.