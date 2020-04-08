Собянин заявил о неспособности регионов в одиночку справиться с коронавирусом

На совещании у президента Владимира Путина мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что регионы не справятся с коронавирусом без поддержки федеральных министерств и ведомств, которые имеют свою больничную сеть.

«С одной стороны, мы видим нарастающую динамику количества граждан, у которых есть подтвержденный диагноз – коронавирус. Но, на мой взгляд, исходя из той картины, которую мы видим по Москве, просто ориентироваться на эти цифры нельзя. Необходимо учитывать количество граждан, которые побывали за границей последние три недели и вернулись в Россию. Они являются группой риска для всех регионов. Такие граждане в большом количестве вернулись практически во все регионы», – приводятся слова Собянина на сайте Кремля.

Он добавил, что нужно внимательно смотреть за ситуацией с ростом внебольничной пневмонии.

«Что происходит в реальной жизни? Ситуация нарастает очень медленно и незаметно, а потом буквально в течение нескольких дней начинается резкий рост пневмонии, тяжелой пневмонии, и люди с этим диагнозом начинают поступать уже даже не в поликлиники, а в больничную сеть. Очень важно как раз к этой ситуации подготовиться», – сказал мэр Москвы.

По его словам, нужно иметь для этого большой запас больничной сети, подготовленной выведенной из оборота именно для борьбы с коронавирусом.

«Если просто отмечать какие-то планы и отчетность, что у нас подготовлено столько-то коек, что они обеспечены тем и тем, но реально они не выведены из оборота и не стоят в режиме ожидания, потом буквально за несколько дней их вывести будет невозможно», – заметил Собянин.

Он заявил, что выведение в резерв мощностей для приема больных является залогом того, что удастся справиться с резким ростом заболеваемости.

«Очень важно, я считаю, что субъекты сами не справятся без поддержки федеральных министерств и ведомств, которые имеют свою сеть на территории практически всех субъектов. На примере Москвы скажу: по вашему поручению, Владимир Владимирович, мы приняли распоряжение правительства Российской Федерации, и практически больничная сеть под коронавирус сформирована 50 на 50», – сказал Собянин, пояснив, что половину из необходимого количества коек сформировали за счет региональных больниц, а половину – за счет федеральных.

Собянин также объяснил невозможность остановить транспорт в Москве.

Ранее на совещании с главами регионов президент Владимир Путин заявил, что Россия имеет опыт преодоления кризисов, для этого у страны есть солидная «подушка безопасности» в виде накопленных резервов.

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