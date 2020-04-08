Собянин объяснил невозможность остановить все предприятия Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным по коронавирусу заявил, что в случае закрытия транспорта в столице город не смог бы функционировать такой длительный период.

«Следующая история, связанная с ограничительными мерами. Владимир Владимирович, я, говоря со своими коллегами, вижу, какие опасения: они персонально отвечают за состояние здоровья, смертность населения от коронавируса, с одной стороны. С другой стороны, нужно понимать, что, вы правильно абсолютно сказали, жизнь продолжается, мы не должны разрушить экономические связи, экономику и остановить предприятия. Нужно найти оптимальный баланс между тем и другим. Без этого мы из ситуации не выйдем», – цитирует главу города сайт Кремля.

Градоначальник отметил, что в Москве продолжают работать порядка 3 млн человек, 2 млн выведены на дистанционную работу, около 2 млн находится в отпусках.

«Для 12-миллионного города это означает, что передвигается по городу только четверть населения, на сегодня это более или менее оптимальный баланс. Конечно, можно было вообще все закрыть, но я просто боюсь, что тогда бы город не смог функционировать такой длительный период», – отметил Собянин.

Мэр добавил, что необходимо продолжать ограничительные меры по группам риска – пожилым людям, вернувшимся из-за границы и заболевшим. Контактные группы заболевших составляют от 10 до 20 человек, их необходимо «жестко контролировать», чтобы они проходили 14-дневный карантин, подчеркнул Собянин.

«Для этого нужно задействовать ресурсы Министерства внутренних дел, сотовых операторов, другие технические средства и силы. Без этого просто невозможно оперативно наладить эту работу», – пояснил мэр столицы.

Ранее глава государства заявил, что нельзя останавливать экономику и работу системообразующих предприятий страны. Собянин, в свою очередь, призвал не останавливать строительство жилья, дорог и метро в Москве и обеспечивать нормальное функционирование города.

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