Сотрудника главка МЧС отправили под домашний арест по подозрению во взятках

В ЛНР раскрыли схему выхода Украины из Минских соглашений

«Закон «Об основах госполитики переходного периода» предполагает установление оккупационного режима над территориями Донбасса в результате силовых действий Киева», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, комментируя намерение властей Украины принять соответствующий законопроект.

«Этот документ противоречит всем пунктам Минских соглашений. Во-первых, в нем зафиксирована роль России как стороны конфликта и «страны-агрессора», что противоречит пункту №2 Минских соглашений», – отметил представитель Луганской народной республики (ЛНР) на переговорах в Минске Родион Мирошник.

«Во-вторых, закон предусматривает запрет на проведение референдумов и выборов в ЛДНР, то есть лишает жителей этих территорий политических и гражданских прав. Также грубым нарушением договоренностей является отмена языковой автономии Донбасса», – добавил собеседник.

«Кроме того, согласно законопроекту, к моменту «деоккупации» Донбасса в ключевых городах региона должны появиться музеи «российской агрессии» вплоть до фиксации дня «освобождения», которые станут чуть ли не национальными праздниками, – указал он. – Также украинские власти намереваются создать специальный пул кадров, включающий «патриотов Украины», которые должны будут править на этой территории».

«По сути, это закон об установлении оккупационного режима над территориями Донбасса. По доброй воле ни один здравомыслящий человек не согласится на введение таких норм, – убежден Мирошник. – Если украинские власти его примут, то все ранее достигнутые договоренности в рамках «Минска» станут ничтожными. После этого разговаривать с Украиной будет не о чем».

Собеседник также обратил внимание на попытки Франции и Германии пересмотреть Минские соглашения и встать на сторону Украины в конфликте. «В этой ситуации публикация переписки российского МИД с Парижем и Берлином достаточно явно показывает стремление этих «гарантов» нивелировать действующие договоренности и подменить понятия», – пояснил Мирошник.

«По сути, они стараются перетянуть переговоры из минского формата в нормандский формат. Хотя его решения носят исключительно рекомендательный характер, в то время как главной переговорной площадкой является Трехсторонняя контактная группа в Минске», – добавил собеседник.

«Поэтому принятие законопроекта будет означать выход Украины из Минских соглашений. В этом случае она может предпринять новую военную провокацию в Донбассе», – предполагает представитель ЛНР. По его словам, «на это рассчитывают такие одурманенные украинские политики, как советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович и иже с ними».

«Это станет очередной «кастрюлей майдана», которую натянут на голову простых обывателей и будут им рассказывать сказки о невероятных возможностях украинской армии. При этом со стороны своих западных партнеров Киев не получит ничего, кроме информационной поддержки. Не понимаю, на что еще они могут надеяться», – резюмировал Мирошник.

Ранее украинский министр по вопросам реинтеграции Донбасса Ирина Верещук заявила, что законопроект «Об основах государственной политики переходного периода» будет доработан в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы, передает ТАСС.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что принятие этого закона будет означать выход Киева из Минского комплекса мер.

Между тем президент Владимир Путин на коллегии МИД заявил, что кризис на Украине далек от разрешения. При этом Германия и Франция не оспаривают значение Минских соглашений, но на деле потакают курсу Киева на демонтаж, это заводит переговоры в тупик.

В то же время Сергей Лавров отметил, что ДНР, ЛНР, а также Россия как участник нормандского формата и переговоров в Контактной группе оказались единственными, кто готов выполнять Минские соглашения. При этом президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что намерен добиваться пересмотра и изменения Минских соглашений.

Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, что Киев открыто описал свои планы относительно Востока Украины в законопроекте «О госполитике переходного периода». Этот документ не только противоречит «Минску», но и создает правовую основу для кровавой зачистки Донбасса.

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