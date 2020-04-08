На Украине разрушили памятник участникам военных действий в Донбассе

В селе Половинкино Луганской области неизвестный разрушил памятный знак в честь украинского националистического батальона «Айдар», принимавшего участие в боевых действиях в Донбассе.

Видео опубликовано на странице очевидца Юрия Кушнира в Facebook.

Исторический памятник восстановили недавно после похожего крушения, которое произошло в октябре 2019 года.

Ранее сообщалось, что боевики украинского националистического батальона «Айдар» снесли памятник Ленину в Луганской области. Кроме того, бывший командир батальона не раз оказывался под стражей в ряде стран по запросу властей Украины и России.

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