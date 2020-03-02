Экс-командир «Айдара» задержан в Евросоюзе по запросу России

Бывший командир украинского националистического батальона «Айдар» Сергей Мельничук сообщил о своем задержании по запросу России на границе Греции и Болгарии.

«Карточку Интерпола выставила Россия», – заявил Мельничук в видеозаписи, опубликованной на своей странице в соцсети Facebook.

Экс-командир «Айдара» попросил сотрудников посольства Украины выйти на связь, чтобы помочь ему с адвокатом. Он добавил, что находится в отделении вместе с женой и сыном.

Санкцию на заочный арест Мельничука Басманный суд Москвы выдал в 2014 году.

Напомним, 21 марта 2016 года Донецкий суд Ростовской области признал Мельничука организатором убийства российских журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина.

Отметим, 1 июня 2017 года МВД ЛНР получило персональные данные личного состава нацбатальона «Айдар».

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