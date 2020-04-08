В ЦЕРН создали группу для борьбы с коронавирусом

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) создала рабочую группу для поддержки мирового сообщества в борьбе с пандемией коронавируса, сообщается на сайте организации.

«ЦЕРН – ведущая мировая лаборатория, работающая в области физики элементарных частиц и связанных с ней технологий. Здесь сосредоточено множество ресурсов, включая глобальную вычислительную инфраструктуру для обработки и хранения данных Большого адронного коллайдера, различные механические мастерские, цехи для проектирования сложных устройств и создания прототипов... Мы хотим использовать наши ресурсы и знания, чтобы внести свой вклад в борьбу с пандемией COVID-19», – передает РИА «Новости» слова гендиректора ЦЕРН Фабиолы Джанотти.

Как известно, рабочая группа была создана в конце марта и получила около сотни идей, начиная от «производства дезинфицирующего средства и заканчивая проектированием и изготовлением сложного медицинского оборудования».

«Энтузиазм людей очень вдохновил нас на то, чтобы внести свой вклад. Идеи варьируются от использования мощных вычислительных, инженерных и технических ресурсов ЦЕРН до оказания помощи посредством материально-технической поддержки», – отмечает председатель рабочей группы Бениамино Ди Джироламо.

По информации экспертов, уже реализуется инициатива по производству одной тонны дезинфицирующего геля, который будет распределен между местными бригадами экстренного реагирования. Кроме того, ЦЕРН использует свои цехи и возможности 3D печати для производства защитного оборудования, в частности масок для правоохранительных органов в регионе. Также организация отмечает, что сейчас ведутся исследования для поиска вакцины.

Еще один реализуемый проект организации – создание нового оптимизированного аппарата искусственной вентиляции легких (HEV).

«Команда поняла, что типы систем, используемые для регулирования потоков газа в детекторах элементарных частиц, могут быть использованы для разработки нового аппарата ИВЛ. Конструкция HEV может использоваться для пациентов в легкой или восстановительной фазе, что позволит освободить более высокопроизводительные аппараты для сложных случаев», – сообщается на сайте организации.

Отметим, в конце марта сотрудники ЦЕРН завершили первый этап создания прототипа, в котором использованы недорогие и легкодоступные компоненты.

Напомним, ранее правительство России и ЦЕРН подписали новое соглашение о научно-техническом сотрудничестве. Кроме того, ученые всего мира активно обмениваются информацией в мировой борьбе с COVID-19.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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