Рынок акций замедлил снижение после старта торгов

Российский рынок акций несколько замедлил темпы снижения по основным индексам после старта торгов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.13 мск среды снизился на 0,61% и составил 2618,78 пункта, индекс РТС – на 1,03% – до 1088,43 пункта, передает РИА «Новости».

Рублевый индекс Мосбиржи на старте торгов снижался на 1,11%, долларовый индекс РТС – на 1,3%.