Стало известно о массовом увольнении врачей в Белоруссии из-за коронавируса

В Белоруссии врачи стали массово уходить в отпуск и увольняться из-за страха перед коронавирусом, сообщают СМИ со ссылкой на сотрудников больниц в Минске и Витебске, где много пациентов с необычной двусторонней пневмонией.

Они утверждают, что больницы забиты людьми со «странной двусторонней пневмонией», пишет «Подъем».

«Но мы же понимаем, что это. Рассказывать об этом нельзя, потому что одна врач из Витебской клинической больницы вон рассказала о ситуации, так ее прокуратура затаскала. У нас в больнице те, кто на пенсии работал, пишут сначала заявление на очередной отпуск, потом сразу на отпуск за свой счет. Им, конечно, второе заявление подписывать не хотят, тогда они грозят, что сразу уволятся», – заявил один из неназванных врачей.

По его словам, таких заявлений уже много. При этом врачи сами болеют.

Врач из Минска рассказал, что сам тоже написал заявление на отпуск за свой счет.

«Я пока жду, подпишут ли. Работу потерять не боюсь, врачи нужны везде. Я готов лечить, но нормально, а не в условиях, когда пациент с инфекцией лежит в кожно-венерологическом отделении, где нужного оборудования просто нет», – заявил он.

Ранее во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сам готов при необходимости лечить людей от коронавирусной инфекции.

Также он потребовал решить проблему с обеспечением медиков и населения средствами индивидуальной защиты в условиях пандемии коронавируса.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации с заболеваемостью в Белоруссии, где власти решили не вводить повсеместные ограничения.

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