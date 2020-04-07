Назван самый богатый россиянин

Согласно рейтингу богатейших людей мира журнала Forbes по итогам 2019 года, самым богатым россиянином стал глава и бенефициар горно-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин, чье состояние оценивается в 19,7 млрд долларов.

В тройке лидеров, отмечает Forbes, вошли председатель совета директоров и основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин (18,1 млрд долларов), глава «Новатэка» Леонид Михельсон (17,1 млрд долларов), передает ТАСС.

В пятерке основной акционер «Силовых машин» Алексей Мордашов и семья (16,8 млрд долларов) и глава «Лукойла» Вагит Алекперов (15,2 млрд долларов).

В десятке оказались Геннадий Тимченко, Алишер Усманов, Михаил Фридман, Андрей Мельниченко и Роман Абрамович. Всего в рейтинге 20 российских бизнесменов, замкнул его Леонид Федун (6,4 млрд долларов).

Между тем, в начале марта сообщалось, что совокупное состояние богатейших россиян с начала 2020 года снизилось на 29,54 млрд долларов, наибольшие потери зафиксированы у Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко.