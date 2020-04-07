Таксиста с коронавирусом задержали в Москве

Таксист в Москве, несмотря на обнаружение у него коронавируса, продолжал ездить на машине, его задержали, сообщил источник в правоохранительных органах.

Мужчина – уроженец Таджикистана, прописан в Тульской области, однако постоянно живет на Лосевской улице в Москве. Его задержали днем 6 апреля возле подъезда собственного дома, сообщает 360tv.

Он признался, что имеет предписание оставаться дома после обнаружения коронавируса. Автомобилем он пользовался, по его словам, только для личных поездок в магазин, при этом он признал, что таким образом нарушил режим строгой изоляции.

Таксиста госпитализировали в обсервационный центр «Царицыно», составив протокол об административном нарушении.

Мужчине 35 лет, он полный тезка водителя из базы данных «Яндекс.Такси».

В России за последние сутки подтверждено 1 тыс. 154 случая заражения коронавирусом, общее число заболевших выросло до 7 тыс. 497 человек. В Москве за сутки выявили 697 новых случаев.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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