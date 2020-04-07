Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты за нерабочие дни

Работающие с 4 по 30 апреля россияне получат обычную, а не повышенную зарплату, сообщили в пресс-службе Роструда.

«Поскольку нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, оплата труда работников, которые продолжают работать в этот период, производится в обычном, а не повышенном размере», – приводит РИА «Новости» сообщение Роструда.

Отмечается, что тем, кто получает оклад, «нерабочий» апрель должны оплатить в обычном размере – то есть месячная зарплата не изменится.

Тем, кто работает сдельно, должны выплатить соответствующее вознаграждение, которое определяется локальным нормативным актом работодателя.

В свою очередь Минтруд потребовал сохранить зарплату для не работающих до 30 апреля.

«Заработная плата должна быть сохранена в полном объеме и для тех, кто трудится в эти дни, и для тех, кто не работает. При этом если у сотрудника есть возможность работать удаленно, то в нерабочие дни он продолжает трудиться», – сообщили в министерстве.

При этом в министерстве отметили, что если работника уже перевели на удаленный режим работы, то отказаться от нее после объявления дополнительных нерабочих дней он не может.

Отказ возможен только в том случае, если у работника нет условий для выполнения удаленной работы на дому, а «работодатель не может эти условия обеспечить».

Напомним, ранее президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором сообщил, что режим нерабочих дней будет продлен до 30 апреля включительно. При этом за работниками сохраняется зарплата. Путин также сообщил, что главам регионов будут предоставлены дополнительные полномочия.

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