Пескову задали вопрос о временном запрете на импорт нефтепродуктов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков перенаправил в правительство вопрос о возможном временном запрете на импорт нефтепродуктов из-за рубежа для предотвращения ввоза дешевого бензина на внутренний рынок.

«Это не вопрос президента, это прерогатива правительства. Лучше за разъяснениями обратиться в правительство, в то же Минэнерго», – передает ТАСС слова Пескова.

При этом представитель Кремля не согласился с формулировкой, что главу государства устраивает «недопущение понижения цен на бензин».

Формулировка «недопущение понижения цен на бензин» примитивная, это примитивистский подход», – сказал Песков.

6 апреля издание РБК со ссылкой на свои источники сообщило, что правительство может временно запретить импорт нефтепродуктов из-за рубежа для предотвращения ввоза дешевого бензина на внутренний рынок.