Эксперт: Российский интернет ждет настоящая революция

«Бизнес перевел своих сотрудников на удаленку, сервисы получили цифровое воплощение, сократился бумажный документооборот. К привычной жизни мы вряд ли вернемся – многие процессы останутся онлайн», – сказал газете ВЗГЛЯД директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев, комментируя перспективы развития Рунета в условиях коронавируса.

«7 апреля – день рождения Рунета. Если говорить о ключевых событиях последнего времени, повилявших на российскую зону глобальной сети, важным моментом стало январское послание президента. Глава государства сказал о необходимости обеспечения бесплатного доступа граждан к социально значимым ресурсам. Сейчас, на фоне самоизоляции граждан из-за коронавируса, перечень таких ресурсов значительно расширился» – сказал Андрей Воробьев.

«В перечень добавились ресурсы развлекательного характера, сервисы для работодателей. Накануне вышло постановление Минкомсвязи – 391 ресурс вошел в категорию бесплатных. Россия стала первой страной в мире, которая не только признала право человека на доступ в интернет, но и гарантировала бесплатное пользование социально значимыми сервисами», – добавил эксперт.

«Многие спрашивают, не повлечет ли это убытки для операторов связи? Мы считаем, что нет. Наоборот, это станет дополнительным триггером. Даже те, кто не пользовался интернетом, зная, что теперь есть бесплатный доступ к тем или иным услугам, начнут им пользоваться. В том числе – люди старшего поколения», – подчеркнул Воробьев.

При этом собеседник отметил, что домен .RU/.РФ по-прежнему входит в топ-5 по популярности в мире. Пользователи выбирают этот домен, поскольку он заслуживает доверие. По словам эксперта, в Рунете успешно продолжается борьба с фишингом (хищением личных данных, логинов и паролей, пользователей). Большое количество противоправного контента уже безвозвратно ушло из российского интернета.

«В ближайший год Рунет может ждать настоящая революция. За месяц самоизоляции сначала крупный бизнес перевел своих сотрудников на удаленную работу, а затем и мелкий бизнес. Это произошло быстро и во многом безболезненно. Под влиянием обстоятельств резко сократился бумажный документооборот, многие сервисы перешли на цифровое обеспечение. Стало очевидно, что к той жизни, какой она была до коронавируса, мы уже не вернемся. Очень многие процессы останутся онлайн», – спрогнозировал эксперт.

«За 26 лет Рунет пережил многое, но то что происходит сейчас, – большой вызов для интернет-индустрии, – рассказал ТАСС директор РАЭК Сергей Плуготаренко. – Мы с удовлетворением фиксируем рост числа и качества цифровых сервисов, направленных на нормализацию жизни тех, кто сегодня ограничен в офлайне, кто лишен привычного рода деятельности или офлайн-коммуникаций».

Объединение офлайна и онлайна в целом стало трендом последнего времени, соглашается глава Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников. «Мы видели, как технологии реально пришли в нашу повседневную жизнь: в первую очередь, сервисы доставки, такси и все, что с этим связано. Я даже не хочу себе представлять, как бы сейчас было тяжело пользователям без развитых сервисов O2O (online-to-offline)», – отметил он.

Одним из основных трендов этого года, продолжил Гребенников, - это осознание того, что «интернет – не что-то волшебное и магическое, а инфраструктура, на базе которой создаются сервисы, улучшающие качество нашей жизни». «Важным трендом станет прирост количества пользователей интернета, в первую очередь за счет старшего поколения, которые сегодня должны оставаться дома», – полагает эксперт.

С этим соглашается и гендиректор Института развития интернета Антон Ключкин, по мнению которого, в первую очередь сегодняшняя ситуация будет способствовать росту аудитории Рунета. «Конечно, существенно вырастет популярность сервисов, связанных с торговлей, думаю, что ее ждет очень активный рост, не исключено, что временно вся торговля уйдет в онлайн», – сделал ставку эксперт.

По мнению директора по информационным технологиям компании КРОК Андрея Иванова, IT-индустрия укрепится и станет еще более значимой функцией даже в непрофильных областях. «Нам всем придется научиться разбираться в технологиях не только цифровизации бизнеса, но и удаленной работы. Сейчас совершенно точно вырастет и будет держаться спрос на облачные сервисы», – считает он.

«Можно ожидать роста облачных сервисов, сервисов для организации удаленной работы, для проведения онлайн-встреч, конференций, вебинаров. Сейчас они проходят "боевое тестирование", и многие пользователи начинают понимать, чего им не хватает в работе, какие дополнительные функции они хотели бы добавить», – полагает со своей стороны Плуготаренко из РАЭК.

По его словам, скорее всего, рост также ожидает сегмент корпоративных мобильных приложений, поскольку они позволяют обеспечить эффективную удаленную работу и контроль за выполнением функций, в том числе мониторинг работы оборудования.

Однако, считает эксперт, нельзя однозначно утверждать, что текущая ситуация стимулирует развитие IT-отрасли в России, так как многие сферы онлайн-экономики проседают: люди не покупают туры, билеты онлайн, они не бронируют отели. Из-за того, что люди работают удаленно, у них пропадает потребность в пользовании сервисами такси и каршерингом, а онлайн-магазины, наоборот, испытывают огромную нагрузку, привел примеры Плуготаренко.

Вместе с тем в целом, предполагает Гребенников из РОЦИТ, возможно, ситуация с коронавирусом не изменит отрасль принципиально. «Наверное, у нас появится привычка чаще заказывать все онлайн и доверять сервисам доставки. Благодаря этому вырастет качество сервисов. Это не может не радовать», – сказал эксперт.

По словам Плуготаренко, сегодняшняя ситуация напомнила еще раз, что в России есть большое количество собственных мощных, конкурентных и эффективных онлайн-сервисов. «РАЭК сегодня фиксирует небывало высокую социальную ответственность со стороны российских интернет-игроков: Mail.ru Group, «Яндекс», Ozon, Rambler Group, Avito, сотовые операторы и операторы фиксированной связи», – перечислил он.

Пандемия и все, что с ней связано так или иначе покажут людям, которые до сих пор этого не осознали, важность интернета даже для повседневной жизни, рассуждает Ключкин из ИРИ. «Если раньше еще оставались те, кто скептически относился к этому, то в новых условиях всем придется внедрять новые подходы в своей деятельности. Пандемия вообще показала, насколько важен доступ людей к информации, онлайн-услугам, средствам коммуникаций», – резюмировал он.

Напомним, 7 апреля 1994 года был официально зарегистрирован национальный домен .ru. По данным Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), объем экономики Рунета в 2019 году вырос на 20% по сравнению с 2018 годом и составил 4,7 трлн рублей, сообщает ТАСС. Аудитория пользователей Рунета выросла до 96,9 млн, проникновение интернета составило 78,1%.

В понедельник Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России утвердило приказ о проведении с 1 апреля по 1 июля эксперимента по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым информационным ресурсам.

Ранее президент, оглашая послание Федеральному Собранию, предложил реализовать проект «Доступный интернет», который позволит по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам.

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