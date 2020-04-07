Эксперт: Российский интернет ждет настоящая революция

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7 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 14:35  |  vz.ru
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Россиянам предложили выдавать сертификаты на путешествия

Россиянам предлагают сертификаты вместо живых денег за несостоявшийся отдых Фото: Артур Лебедев/РИА «Новости»
Российские туроператоры просят власти разрешить им возвращать туристам не деньги, а депозитные сертификаты. Авиаперевозчики де-факто уже так и делают. В сложившихся условиях туркомпании и авиалинии не могут вернуть всем клиентам их деньги. Но когда вся мировая туриндустрия парализована пандемией, сертификат становится способом гарантировать будущее путешествие.  Подробности...
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Трамп объявил войну русским монархистам

Лозунг РИД – фраза Иоанна Кронштадтского «Демократия в аду, а на небе Царство»Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Госдепартамент США с подачи Белого дома внес в свой список террористических организаций «Русское имперское движение». Это первый для списка случай, когда в терроризме обвинена не исламская, а православная организация. Зачем это нужно американцам и почему выбор пал именно на РИД? Ответ может показаться смешным, но смешного в этой ситуации мало.  Подробности...
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Как Россия спасает сограждан, застрявших за рубежом из-за коронавируса

Оставшиеся за границей россияне штурмуют аэропортыФото: Евгений Пахомов/ТАСС
«Мы никогда не бросим наших людей». Эти слова премьер-министра Михаила Мишустина можно считать лейтмотивом действий, которые предпринимает сейчас Россия с целью вывезти на Родину всех россиян, застрявших за границей из-за коронавируса. Газета ВЗГЛЯД поговорила с теми, кто вынужденно задерживается за рубежом, и выяснила, в чем пока остаются проблемы с эвакуацией. Подробности...
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Кто даст деньги на спасение «единой Европы»

Глава общеевропейского правительства Урсула фон дер Ляйен в КитаеФото: POOL/Reuters
Европе нужен новый «план Маршалла» для борьбы с кризисом и не нужно отменять санкции против России. Так считают в руководстве Евросоюза, не замечая очевидного противоречия. Но если ЕС в самом деле хочет преодолеть последствия коронакризиса и развиваться как самостоятельный центр силы, то пандемия может стать хорошим поводом для стратегического разворота Старого Света на Восток.  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Не стоит бояться «цифрового тоталитаризма»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Государство может в результате коронакризиса стать сильнее, но не потому, что придумает приложения total control и внедрит его, а потому, что обеспечит эффективный и быстрый рост уровня жизни своих граждан или продемонстрирует зримые символы справедливости распределения благ. Подробности...
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Карантин посеял очередные споры о свободе

Алексей Алешковский, сценарист
Оказалось, что наши свободы весьма хрупки, и угроза им может исходить оттуда, откуда и не ждали. Вопрос не в том, что мы имеем, а как мы сумеем этим распорядиться. Подробности...
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Интеграции России и Белоруссии не хватает идеологии

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Можно сколько угодно уклоняться от главного, откладывать на неопределенный срок вопрос о власти и наднациональных государственных институтах, рассуждая об экономике и выгодах, но реальная интеграция при этом не продвинется ни на шаг, если не будет идеологии. Подробности...
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      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

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              Эксперт: Российский интернет ждет настоящая революция

              7 апреля 2020, 14:26

              Текст: Иван Абакумов

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              «Бизнес перевел своих сотрудников на удаленку, сервисы получили цифровое воплощение, сократился бумажный документооборот. К привычной жизни мы вряд ли вернемся – многие процессы останутся онлайн», – сказал газете ВЗГЛЯД директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев, комментируя перспективы развития Рунета в условиях коронавируса.

              «7 апреля – день рождения Рунета. Если говорить о ключевых событиях последнего времени, повилявших на российскую зону глобальной сети, важным моментом стало январское послание президента. Глава государства сказал о необходимости обеспечения бесплатного доступа граждан к социально значимым ресурсам. Сейчас, на фоне самоизоляции граждан из-за коронавируса, перечень таких ресурсов значительно расширился» – сказал Андрей Воробьев.

              «В перечень добавились ресурсы развлекательного характера, сервисы для работодателей. Накануне вышло постановление Минкомсвязи – 391 ресурс вошел в категорию бесплатных. Россия стала первой страной в мире, которая не только признала право человека на доступ в интернет, но и гарантировала бесплатное пользование социально значимыми сервисами», – добавил эксперт.

              «Многие спрашивают, не повлечет ли это убытки для операторов связи? Мы считаем, что нет. Наоборот, это станет дополнительным триггером. Даже те, кто не пользовался интернетом, зная, что теперь есть бесплатный доступ к тем или иным услугам, начнут им пользоваться. В том числе – люди старшего поколения», – подчеркнул Воробьев.

              При этом собеседник отметил, что домен .RU/.РФ по-прежнему входит в топ-5 по популярности в мире. Пользователи выбирают этот домен, поскольку он заслуживает доверие. По словам эксперта, в Рунете успешно продолжается борьба с фишингом (хищением личных данных, логинов и паролей, пользователей). Большое количество противоправного контента уже безвозвратно ушло из российского интернета.

              «В ближайший год Рунет может ждать настоящая революция. За месяц самоизоляции сначала крупный бизнес перевел своих сотрудников на удаленную работу, а затем и мелкий бизнес. Это произошло быстро и во многом безболезненно. Под влиянием обстоятельств резко сократился бумажный документооборот, многие сервисы перешли на цифровое обеспечение. Стало очевидно, что к той жизни, какой она была до коронавируса, мы уже не вернемся. Очень многие процессы останутся онлайн», – спрогнозировал эксперт.

              «За 26 лет Рунет пережил многое, но то что происходит сейчас, – большой вызов для интернет-индустрии, – рассказал ТАСС директор РАЭК Сергей Плуготаренко. – Мы с удовлетворением фиксируем рост числа и качества цифровых сервисов, направленных на нормализацию жизни тех, кто сегодня ограничен в офлайне, кто лишен привычного рода деятельности или офлайн-коммуникаций».

              Объединение офлайна и онлайна в целом стало трендом последнего времени, соглашается глава Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников. «Мы видели, как технологии реально пришли в нашу повседневную жизнь: в первую очередь, сервисы доставки, такси и все, что с этим связано. Я даже не хочу себе представлять, как бы сейчас было тяжело пользователям без развитых сервисов O2O (online-to-offline)», – отметил он.

              Одним из основных трендов этого года, продолжил Гребенников, - это осознание того, что «интернет – не что-то волшебное и магическое, а инфраструктура, на базе которой создаются сервисы, улучшающие качество нашей жизни». «Важным трендом станет прирост количества пользователей интернета, в первую очередь за счет старшего поколения, которые сегодня должны оставаться дома», – полагает эксперт.

              С этим соглашается и гендиректор Института развития интернета Антон Ключкин, по мнению которого, в первую очередь сегодняшняя ситуация будет способствовать росту аудитории Рунета. «Конечно, существенно вырастет популярность сервисов, связанных с торговлей, думаю, что ее ждет очень активный рост, не исключено, что временно вся торговля уйдет в онлайн», – сделал ставку эксперт.

              По мнению директора по информационным технологиям компании КРОК Андрея Иванова, IT-индустрия укрепится и станет еще более значимой функцией даже в непрофильных областях. «Нам всем придется научиться разбираться в технологиях не только цифровизации бизнеса, но и удаленной работы. Сейчас совершенно точно вырастет и будет держаться спрос на облачные сервисы», – считает он.

              «Можно ожидать роста облачных сервисов, сервисов для организации удаленной работы, для проведения онлайн-встреч, конференций, вебинаров. Сейчас они проходят "боевое тестирование", и многие пользователи начинают понимать, чего им не хватает в работе, какие дополнительные функции они хотели бы добавить», – полагает со своей стороны Плуготаренко из РАЭК.

              По его словам, скорее всего, рост также ожидает сегмент корпоративных мобильных приложений, поскольку они позволяют обеспечить эффективную удаленную работу и контроль за выполнением функций, в том числе мониторинг работы оборудования.

              Однако, считает эксперт, нельзя однозначно утверждать, что текущая ситуация стимулирует развитие IT-отрасли в России, так как многие сферы онлайн-экономики проседают: люди не покупают туры, билеты онлайн, они не бронируют отели. Из-за того, что люди работают удаленно, у них пропадает потребность в пользовании сервисами такси и каршерингом, а онлайн-магазины, наоборот, испытывают огромную нагрузку, привел примеры Плуготаренко.

              Вместе с тем в целом, предполагает Гребенников из РОЦИТ, возможно, ситуация с коронавирусом не изменит отрасль принципиально. «Наверное, у нас появится привычка чаще заказывать все онлайн и доверять сервисам доставки. Благодаря этому вырастет качество сервисов. Это не может не радовать», – сказал эксперт.

              По словам Плуготаренко, сегодняшняя ситуация напомнила еще раз, что в России есть большое количество собственных мощных, конкурентных и эффективных онлайн-сервисов. «РАЭК сегодня фиксирует небывало высокую социальную ответственность со стороны российских интернет-игроков: Mail.ru Group, «Яндекс», Ozon, Rambler Group, Avito, сотовые операторы и операторы фиксированной связи», – перечислил он.

              Пандемия и все, что с ней связано так или иначе покажут людям, которые до сих пор этого не осознали, важность интернета даже для повседневной жизни, рассуждает Ключкин из ИРИ. «Если раньше еще оставались те, кто скептически относился к этому, то в новых условиях всем придется внедрять новые подходы в своей деятельности. Пандемия вообще показала, насколько важен доступ людей к информации, онлайн-услугам, средствам коммуникаций», – резюмировал он.

              Напомним, 7 апреля 1994 года был официально зарегистрирован национальный домен .ru. По данным Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), объем экономики Рунета в 2019 году вырос на 20% по сравнению с 2018 годом и составил 4,7 трлн рублей, сообщает ТАСС. Аудитория пользователей Рунета выросла до 96,9 млн, проникновение интернета составило 78,1%.

              В понедельник Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России утвердило приказ о проведении с 1 апреля по 1 июля эксперимента по предоставлению бесплатного доступа к социально значимым информационным ресурсам.

              Ранее президент, оглашая послание Федеральному Собранию, предложил реализовать проект «Доступный интернет», который позволит по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам.

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