За сутки в Китае от коронавируса никто не умер

Число умерших в Китае от коронавирусной пневмонии за последние сутки не выросло ни на одного человека, количество прибывших из-за границы заразившихся увеличилось на 32, до 983 человек, сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Согласно официальным данным властей КНР, за все время распространения вируса в материковой части Китая выздоровели 94,4% инфицированных, в том числе 89 человек поправились за последние сутки. Количество заразившихся с декабря 2019 года составило более 81,7 тыс., официальный показатель смертности от заболевания – 4% (умерли более 3,3 тыс. человек). В стране все еще насчитывается 1 242 инфицированных. Уже ровно месяц показатель ежедневного увеличения числа зараженных колеблется на уровне менее 100 человек, а с 29 марта составляет менее 50, что свидетельствует о стабильном улучшении эпидемиологической ситуации, передает ТАСС.

Местные случаи заражения в Китае почти отсутствуют. Большинство инфицированных прибывает из-за границы. С 28 марта госграница КНР временно закрыта для иностранцев, поэтому почти все приезжающие в страну заболевшие – китайские граждане (за исключением иностранцев, у которых в период двухнедельной изоляции после прибытия за последние дни все-таки был обнаружен вирус).

Для предотвращения второй волны эпидемии власти Китая оставили в силе повышенные меры безопасности. По-прежнему действует целый ряд правил, регламентирующих поведение жителей в общественных местах в связи с пандемией в мире. С 1 апреля национальная статистика учитывает носителей вируса без симптомов и без вызванного им заболевания – их в Китае насчитывается 1 033, в том числе 30 случаев были зарегистрированы за минувшие сутки.

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

Китай

Россия

США



Среди регионов континентальной части КНР первое место по числу заразившихся, находящихся в медицинских учреждениях, все еще занимает провинция Хубэй (518 человек), на втором месте – Шанхай (143 инфицированных), за ним следует Пекин (131 заразившийся) и южная провинция Гуандун (129 человек). На территории семи из 31 территориальной единицы, включая Тибет, Синьцзян-Уйгурский автономный район и остров Хайнань, уже много дней заболевших нет совсем. В остальных провинциях, городах центрального подчинения и автономных районах их насчитывается от одного до примерно 70 человек, в том числе 62 – в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян (как правило – прибывающие из Москвы через Владивосток).

Согласно последним данным, под наблюдением медиков в КНР находятся свыше 14,4 тыс. человек, имевших тесный контакт с инфицированными. В стране также насчитывается 89 человек с подозрением на коронавирус, находящихся на карантине. По данным врачей, у 211 заразившегося заболевание протекает в тяжелой форме.

Напомним, с 23 марта Россия приостановила авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. Также в Россию закрыт въезд для иностранцев.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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