ВОЗ предупредила о дефиците в мире 6 млн медсестер

Пандемия заболевания COVID-19 высветила острую необходимость укрепления в мире кадров здравоохранения, привлечения дополнительно 5,9 млн медсестер, говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«В мире насчитывается немногим менее 28 млн работников сестринских служб. С 2013 по 2016 год их численность выросла на 4,7 млн. Однако дефицит сестринского персонала во всем мире сохраняется и составляет 5,9 млн», – приводит текст доклада ВОЗ ТАСС.

Наиболее остро эта нехватка ощущается в Африке, Юго-Восточной Азии, Восточном Средиземноморье и ряде стран Латинской Америки. Порядка 89% дефицита медсестер (5,3 млн) приходится на долю государств с доходами ниже среднего уровня.

Отмечается, что в Европейском регионе и государствах Северной и Южной Америки «средний возраст сестринских кадров значительно превышает их средний возраст в других странах». Этим государствам рекомендовано обеспечить приток молодых специалистов и «укрепить пакет мер по удержанию персонала».

Эксперты указывают также на «большой гендерный дисбаланс» в профессии, где порядка 90% – это женщины. Однако женщины «крайне редко занимают руководящие должности в системе здравоохранения», говорится в докладе. У ВОЗ имеются сведения о «дискриминации на рабочем месте по гендерному признаку», в частности, неравенстве в оплате труда.

По оценкам экспертов, для предотвращения глобального дефицита сестринских кадров, странам, сталкивающимся с этой проблемой, необходимо обеспечить повышение числа выпускников профильных учебных заведений в среднем на 8% в год, параллельно с этим создавая рабочие места. Связанные с решением этой задачи расходы составят порядка 10 долларов в год на душу населения.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус обратил внимание, что «сегодня многие работники сестринских служб оказались на линии фронта в войне с COVID-19». Опубликованный организацией доклад напоминает об уникальной роли этой категории медицинских работников и призывает «обеспечить им необходимую поддержку», отметил он.

Доклад «Состояние сестринского дела в мире» опубликован впервые. Его выход в свет приурочен к отмечаемому ежегодно 7 апреля Всемирному дню здоровья.

В понедельник число заразившихся коронавирусом в мире превысило 1,2 млн человек, количество жертв достигло 70 тыс. 590 человек. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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