Эрдоган запретил продажу медицинских масок в Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа в республике будет запрещена продажа медицинских масок, они будут распространяться среди граждан бесплатно.

«Местные власти начали бесплатно высылать медицинские маски нашим гражданам, которые оставили соответствующий запрос либо на (государственном портале) «е-девлет», либо на сайте почты PTT. Продажа масок запрещена», – сказал турецкий лидер, передает ТАСС.

В настоящее время на официальном сайте госпочты PTT можно заполнить заявление на выдачу пяти бесплатных медицинских масок, которые будут доставлены курьером PTT. Однако на данный момент не ясно, есть ли ограничения по числу заявлений, которые можно оставить.

Кроме того, Эрдоган рассказал о строительстве двух специальных госпиталей в районе Стамбула, которые будут предназначены для приема пациентов с болезнями, вызванными коронавирусом. «На территории аэропорта им. Ататюрка (в Стамбуле) и в (стамбульском) районе Санджактепе (в азиатской части города) будут созданы две инфекционные больницы. Их строительство завершится через 45 дней, и они начнут работать на благо народа», – заявил президент.

На прошлой неделе Эрдоган в рамках борьбы с распространением коронавируса объявил о введении в республике запрета на выход на улицу для жителей младше 20 лет.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных достигло 27 тыс 69, умерли 574 человек, выздоровели 1 тыс. 42.

В конце марта Турция полностью прекратила авиасообщение с другими странами.

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