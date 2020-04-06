В ЕС призвали снять ряд санкций с Сирии, Венесуэлы, Ирана и КНДР

ЕС призывает другие страны снять с Сирии, Венесуэлы, Ирана и КНДР санкции, мешающие предоставлению им медицинской и гуманитарной помощи. заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам видеозаседани министров обороны стран – членов сообщества.

«Наши санкции не мешают предоставлению гуманитарной помощи. И мы бы хотели, чтобы и другие страны последовали этому шагу и убедились, что медицинское оборудование может быть предоставлено тем, кто находятся под санкциями. Например, Сирии, Венесуэле, Ирану, КНДР», – приводит его слова ТАСС.

Кроме того, Боррель добавил, что Евросоюз решил учредить военную оперативную группу для борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

«Мы с министрами решили изучить, как использовать военную компетентность на новом уровне, чтобы поддержать обмен информацией и лучшую практику среди стран-членов. Для этого мы можем создать оперативную группу в рамках внешнеполитической службы ЕС под руководством военного персонала. Это будет сделано в полной координации с НАТО и в дополнение к ней», – сказал он.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поддержал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, призвавшего страны «Группы двадцати» (G20) снять санкции с других государств, чтобы облегчить борьбу с пандемией коронавируса.