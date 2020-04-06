Вещество для создания вакцины от коронавируса нашли в морских губках

Российские ученые совместно с немецкими коллегами обнаружили, что морские губки вырабатывают биологически активные вещества, которые можно использовать для борьбы с целым рядом инфекций, в том числе с COVID-19. Результаты исследований опубликованы в журналах Materials Science and Engineering.

Российские ученые из МГУ, Уральского федерального университета (УрФУ), Института океанологии РАН и Института органического синтеза УО РАН в составе международной группы исследователей под руководством профессора Германа Эрлиха из Горного университета Фрайберга в Германии разработали метод, позволивший впервые извлечь из морской губки значительный объем – более 30 граммов – редкого вещества аэроплизинина, благодаря чему стало возможным приступить к активному исследованию воздействия этого вещества на раковые клетки и патогены, передает РИА «Новости».

Результаты исследования показали способность аэроплизинина подавлять развитие патогенных микроорганизмов и опухолевых клеток. Антивирусные свойства бромтирозинов подтверждены и другими учеными: показано, что аэроплисинин ингибирует репликацию ВИЧ, что свидетельствует о его огромном терапевтическом потенциале для лечения разных вирусных заболеваний. Так, сейчас ученые приступили к разработке вакцины против COVID-19 на основе аэроплизинина.

«Морская губка Aplysina aerophoba естественным образом производит противовирусные вещества – бромтирозины – защиту от вирусов, бактерий и других микроорганизмов, – приводятся в пресс-релизе УрФУ слова Юлии Хрунык, одного из авторов исследования. – В лаборатории нашего немецкого коллеги, профессора Фрайбергской горной академии Германа Эрлиха вещества получены в достаточном количестве, чтобы немедленно использовать их в клинических исследованиях против нового коронавируса».

«Можно ожидать, что выделяемые из морской губки Aplysina aerophoba бромтирозины, в особенности аэроплизинин и изофистуларин, будут включены в исследования по поиску новых противовирусных, в частности противокоронавирусных, лекарств. Немецкие исследователи совместно с коллегами из Черногории уже на протяжении ряда лет ведут активные работы по выращиванию этих губок на небольшом участке морского дна. Благодаря этому, уже созданы необходимые технологические и ресурсные основы для производства нужного количества уникальных веществ и новых биоматериалов, создаваемых на основе выделяемых из морских губок трехмерных хитиновых матриц», – приводятся в пресс-релизе МГУ слова еще одного автора исследования, ведущего научного сотрудника лаборатории морфологии, экологии и систематики беспозвоночных Вячеслава Иваненко.

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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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