Названы нетипичные симптомы коронавируса

Общее чувство недомогания, появившаяся растерянность и ряд других симптомов, по мнению ученых, являются потенциальными признаками заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, пишет портал Lancet со ссылкой на опубликованные результаты исследования.

В статье говорится также, что симптомом COVID-19 является головная боль. Согласно проведенному исследованию, в китайском городе Ухань, где началась вспышка, 8% пациентов жаловались на мучившие их головные боли в первые дни после заражения, пишет «Российская газета».

Кроме того, пациенты жаловались на частые приступы головокружения или «очень сильные или резкие» приступы головокружения. Как считают в клинике Кливленда, такие симптомы могут указывать на более серьезный риск для здоровья.

Ученые Британского ринологического общества предупредили, что тревожным сигналом является внезапная потеря обоняния. Такие симптомы выявили в Южной Корее, Китае и Италии. Кроме того, сообщается, что в Германии более двух третей заболевших коронавирусом людей сообщали о неспособности улавливать и распознавать запахи.

Наконец, общее чувство недомогания и растерянность, по мнению ученых, могут говорить о потенциальном заболевании. В недавнем отчете о ситуации в доме престарелых в Вашингтоне, где у почти трети пожилых людей был зафиксирован положительный результат на коронавирус, но у половины не было признаков заболевания, зараженные пациенты жаловались на недомогание, общее чувство дискомфорта и охватившее их беспокойство.

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) уже назвал растерянность в качестве экстренного «предупредительного сигнала» COVID-19.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис сообщила, что самым первым симптомом заражения коронавирусом является лихорадка и повышение температуры выше 38 градусов.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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