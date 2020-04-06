Российские военные в Сербии приступили к борьбе с коронавирусом

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Чем Россия заменит нефтяные доходы

Сельскохозяйственное производство в какой-то мере покроет убытки от падения цен на нефтьФото: Виталий Тимкив/ТАСС
Колоссальные убытки несет российская экономика из-за падения цен на свой основной экспортный товар – сырую нефть. Однако у нашей страны есть еще ряд товаров, пользующихся спросом на мировом рынке. Что это за товары и в какой мере их продажа способна поддержать и бюджет, и производителей?  Подробности...
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В борьбе против вируса Путин использовал силу федерации

Разнообразие России так же важно, как и ее единствоФото: Станислав Красильников/ТАСС
Решение Владимира Путина о наделении губернаторов дополнительными полномочиями по определению режима борьбы с коронавирусом на подчиненной им территории уже пытаются трактовать как удар по единству страны. На самом деле, сила федерации в том, чтобы сочетать единство и вертикаль власти с учетом региональной специфики. А в борьбе с коронавирусом именно региональный уровень становится ключевым. Подробности...
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Как совместить борьбу с коронавирусом с интересами экономики

Курьеры остаются частью кровеносной системы российской экономики даже в период угрозы пандемииФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
«Ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения, единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны – нецелесообразно». Эти слова президента России как нельзя лучше иллюстрируют необходимость взвешенно подходить к эпидемиологическим ограничениям. В каких случаях эти ограничения явно излишни? Подробности...
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Коронавирус меняет преступность

Коронавирус поставил полицию в новое положениеФото: Patrick Pleul/DPA/ТАСС
Преступность из-за коронавируса переживает тяжелые времена – основной лейтмотив публикаций зарубежных изданий в разделе криминальной хроники. Западные СМИ дружно пишут о радикальном ослаблении криминала из-за эпидемии. Однако если изучить проблему внимательнее, окажется, что картина далеко не настолько радужная, если не сказать ровно наоборот. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Время настоящей музыки закончилось

Владимир Можегов, публицист
На этой неделе исполнилось 335 лет Баху. «В каждой музыке Бах, в каждом из нас Бог», – писал Бродский. Наверное, это так. Однако вряд ли кто-то усомнится в том, что дьявола в нашем мире, построенном на развалах храма классики, стало значительно больше. Подробности...
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Пандемия показала превосходство российской медицины в мире

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Какая вам на фиг родина? Чего же это вам не живется в прекрасном далеко? Вирус показал то, что счастливо убывшие не шибко охотно рассказывали и про что некоторые русские СМИ откровенно врут. Подробности...
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Перестаньте повторять мантру про «цифровой лагерь»

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Не надо путать плоское и холодное. Не нравится власть – да на здоровье. Не нравится «цифровой концлагерь» – уходите из сетей, купите дисковый телефон и перестаньте пользоваться платежными инструментами. Подробности...
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      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

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              Российские военные в Сербии приступили к борьбе с коронавирусом

              6 апреля 2020, 08:21

              Текст: Евгения Шестак

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              Российские военные медики приступили к выполнению работ по дезинфекции объектов в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в Белграде, сообщила пресс-служба Минобороны.

              «Военнослужащие провели технический осмотр и подготовку техники, медицинского оборудования, средств защиты, а также изучили район предстоящих работ», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства. 

              Отмечается, что на территории военно-медицинской академии Вооруженных сил Сербии развернут временный автопарк и пункты специальной обработки техники, задействованной в проведении дезинфекции. 

              Ранее на аэродром Батайница в Сербии прибыл 11-й самолет Ил-76 ВКС России, который доставил специалистов и оборудование для помощи в борьбе с коронавирусом.

              Напомним, для помощи Сербии Россия 11 рейсами перебросит 87 военных вирусологов и медиков, а также «специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники».

              Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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