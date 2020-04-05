Малышева показала, как безопасно ходить в магазины

Врач и телеведущая Елена Малышева на личном примере показала, как нужно ходить за продуктами, чтобы не заразиться коронавирусом.

На своей странице в Instagram Малышева опубликовала видео с рекомендациями. Перед походом в магазин телеведущая надела медицинскую маску и перчатки. Она объяснила, что за входную ручку перед вами мог взяться зараженный коронавирусом, именно поэтому важно быть в перчатках.

Также Малышева отметила, что необходимо протереть влажными салфетками ручки и полки тележки. Оплачивать покупки следует бесконтактной банковской картой.

В свою очередь кнопки домофона и лифта стоит нажимать косточкой пальца или использовать магнитный ключ.

После того, как ведущая зашла в квартиру, она подчеркнула, что перчатки не нужно сразу же снимать. Их сперва необходимо обработать антисептиком.

Все купленные продукты лучше протереть дезинфицирующим средством, а овощи и фрукты промыть горячей водой. Пакеты необходимо выбросить, а то место, где они стояли, обработать.

Кроме того, Малышева отметила, что вирус живет только в каплях: чтобы продукты стали опасными, на них кто-то должен был кашлять или чихать.

Напомним, в России число заразившихся новым коронавирусом достигло 5 тыс. 389 человек, в Москве за сутки заболели 536 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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