Власти Москвы решили подготовить 44 временных госпиталя для борьбы с коронавирусом

В российской столице готовят еще 44 площадки для развертывания временных госпиталей на 10 тыс. коек для долечивания больных коронавирусом, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

«Эти 44 комплекса быстровозводимого типа, мы под них готовим площадки, к ним протаскиваем воду – холодную и горячую, протаскиваем отопление, прокладываем электрические кабели, обеспечиваем электроэнергией, занимаемся прокладкой кислородных магистралей и устройства кислорода, осуществляя технический контроль. Вместе со строителями, представителями других подразделений эта работа выполняется: подъезды, дороги, обустройство вокруг, это все делают работники комплекса городского хозяйства», – сказал Бирюков в видеоинтервью «Российской газете».

Он уточнил, что площадки для быстровозводимых инфекционных госпиталей готовятся в течение 2-3 дней. «Они будут из панелей, достаточно комфортные, с теплом, освещением. Когда отпадет нужда, их можно демонтировать, использовать в других целях: располагать в них общежития, выставочные помещения или спортивные комплексы для занятия различными видами спорта. То есть они многопрофильные комплексы, которые могут быть потом использованы в городской жизни», – уточнил заммэра.

Напомним, во вторник глава Минздрава Михаил Мурашко заявил об отсутствии дефицита коек для пациентов с коронавирусом.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин держит под личным контролем ситуацию с наращиванием койко-мест, оборудования и средств защиты от коронавируса.

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