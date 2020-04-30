Найдено новое средство от коронавируса

Международная группа ученых пришла к выводу, что полученные от лам антитела способны блокировать вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь COVID-19, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Cell.

Ученые решили создать средство, блокирующее специальный белок, который коронавирус использует для проникновения в человеческий организм, передает РИА «Новости».

Для этого исследователи соединили два вида антител, которые производятся в организме у лам. В результате было получено средство, способное противостоять коронавирусу.

«Это одно из первых антител, которое нейтрализует SARS-CoV-2», – заявил биолог, доцент Техасского университета Джейсон Маклеллан.

В ходе тестов выяснилось, что эти антитела необходимо вводить в организм человека в качестве прививки. Их эффективность проявляется, если сделать это за месяц до заражения. Кроме того, их можно использовать в качестве лекарства для предотвращения осложнений у уже инфицированных пациентов.

Исследование стартовало в 2016 году. Его целью было найти средство от SARS-CoV-1 и MERS-CoV – близких к коронавирусу нового типа SARS-CoV-2.

Ученые считают, что антитела, полученные от лам, можно будет использовать для защиты наиболее уязвимых перед коронавирусом групп населения: пенсионеров и людей, страдающих от хронических заболеваний.

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