В Якутии женщина с коронавирусом пошла на похороны

В Якутии женщина с подтвержденным коронавирусом нарушила самоизоляцию и пошла на похороны близкого человека, теперь власти проверяют 60 контактировавших с ней человек, сообщил оперативный штаб региона.

«Жительница Кобяйского района 24 апреля прилетела из Иркутска. Сразу по прибытии в Якутск она получила предписание о соблюдении режима самоизоляции, но была вынуждена его нарушить из-за похорон близкого человека. В поселке Сангар гражданка сдала анализы. Пробы были направлены в столицу республики. О том, что результаты анализов положительные, стало известно вчера», – пояснили в оперштабе, передает РИА «Новости».

Там добавили, что это первый случай заражения коронавирусом в районе.

На данный момент установлено 60 человек, которые контактировали с заболевшей. Ни у кого из них пока не установлено признаков ОРВИ или пневмонии. Все сдали анализы, пробы направят в Якутск для подтверждения. Часть лиц соблюдают режим самоизоляции, других отправили в обсерватор.

Пока в Якутии, по последним данным, зарегистрировано 212 случаев коронавируса.

Ранее в Москве полицейским пришлось применить огнестрельное оружие, чтобы остановить водителя-нарушителя самоизоляции и правил дорожного движения.