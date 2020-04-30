«Яндекс» решил бесплатно возить врачей московских больниц на вызовы

Проект «Помощь рядом» для помощи медицинским и социальным службам, нагрузка на которые выросла из-за коронавируса, запущен в Москве, сообщили в пресс-службе «Яндекса».

В «Яндексе» сообщили, что «на первом этапе компания организует перевозку 700 врачей из 16 больниц и поликлиник Москвы – на вызовы к пациентам и домой с работы», передает АГН «Москва».

«Для перевозки врачей «Яндекс» вместе с таксопарками-партнерами сформировал отдельный парк из нескольких десятков автомобилей», – отметила пресс-служба.

В проект «Помощь рядом» компания вложила 250 млн рублей: «Эти деньги были направлены на организацию логистики, переоборудование и дезинфекцию автомобилей, оплату труда водителей. Для того, чтобы проект развивался, любой человек или организация может перечислить средства на странице help.yandex.ru. Эти деньги пойдут на организацию поездок врачей, доставку социальных наборов и тестов на коронавирус тем, кто в этом нуждается».

Указывается также, что врачи и другие медицинские работники заказывают автомобиль с водителем по специальному тарифу «Медик» в приложении «Яндекс. Такси». Для них эти поездки бесплатны.

Водители, которые обычно работают с заказами «Яндекс. Такси», подключаются к парку и начинают выполнять заказы врачей – принимать другие заказы в это время они не могут. Задействованные автомобили проходят регулярную дезинфекцию, а водители – медицинское обследование.

Проект по организации поездок для врачей уже запущен в 24 городах, в том числе в восьми городах Подмосковья.

Напомним, за сутки в России зафиксировали 7099 новых случаев коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД