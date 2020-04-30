Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг опустился на 22 копейки – до 72,79 рубля, курс евро снизился на 11 копеек, составив 79,29 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent растет на 6,03% – до 25,69 доллара за баррель, передает РИА «Новости».