В России провели более 3,4 млн тестов на коронавирус

В России проведено более 3,4 млн лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции у россиян, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

«В России проведено более 3,4 млн тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 208 тыс. человек», – сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.РФ».

При этом за последние сутки было проведено 194 тыс. исследований.

За последние сутки в России подтвержден 5841 новый случай коронавируса в 82 регионах. Из них 44,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 108 летальных исходов. При этом за сутки полностью выздоровели 1 тыс. 830 человек.

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