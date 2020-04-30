В России провели более 3,4 млн тестов на коронавирус

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Обвал цен поможет Газпрому в битве с США

Цены на газ в Европе впервые стали ниже, чем в РоссииФото: Александр Рюмин/ТАСС
Главный рынок сбыта для Газпрома уже второй год испытывает серьезные проблемы. Обвал нефтяных цен вместе с карантином только подлили масла в огонь. Цены на газ в Европе стали даже ниже, чем внутри России, что еще недавно, казалось, нонсенсом. Падение доходов Газпрома неизбежно, но эта уникальная ситуация может помочь российской компании устоять в ожесточенной борьбе с США за европейской рынок.  Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Создатель «Новичка» предложил способ убить коронавирус

Профессор, доктор химических наук Леонид РинкФото: из личного архива
Один из лучших «боевых химиков СССР» Леонид Ринк предлагает свой вариант борьбы с пандемией COVID-19. В его основе советский препарат – легендарный иммуномодулятор, благодаря которому удалось в том числе победить такую жуткую болезнь, как проказа. Как работает лекарство, ученый рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД. Подробности...
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Европа карает нарушителей карантина жестче России

Британские полицейские весьма строго следят за нарушением карантинаФото: NEIL HAL/ EPA/ТАСС
Либерально настроенная общественность бурно жалуется на суровость наказаний, принятых в России за нарушение режима самоизоляции. Однако при ближайшем рассмотрении несложно заметить, что российский закон и правоприменительная практика в этом вопросе куда более гуманна, чем в Европе. Там меры по борьбе с нарушителями можно поистине назвать драконовскими. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Требования «раздать всем» деньги ФНБ ведут к нищете

Сергей Мардан, публицист
А тем, кто ноет, самое время сейчас вспомнить чему их учили дедушки и бабушки – откладывать копейку и держать на антресолях ящик тушенки. Как оказалось, ничего смешного в этом совете не было. Подробности...
Обсуждение: 58 комментариев

Мы у подножия страшной горы?

Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня»
Мы первыми в России провели своим сотрудникам массовый тест на антитела. Результат нас потряс. 16 человек болеют прямо сейчас! И ни у кого из них нет симптомов. Это десять процентов. Подробности...
Обсуждение: 60 комментариев

Коронавирус воспринимался многими как Дед Мороз

Захар Прилепин, писатель
Социалисты верили, что Дедушка принесет им социализм. Верующие – что все узрят Бога и его силу. Врачи и учителя – что про них вспомнят и не будут больше платить им гроши. Подробности...
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      Лучшие снимки Вселенной с помощью телескопа «Хаббл»

      В этот день 24 апреля 1990 года был запущен на околоземную орбиту телескоп «Хаббл». За 30 лет летающая обсерватория стала одним из главных источников информации о дальних от Земли звездах и галактиках. На фото – один из самых известных снимков «Хаббла» – «Столпы творения», запечатлевший процесс формирования новых звезд в туманности Орел
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      Россия борется с коронавирусом

      По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчин
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      В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очереди
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          Как изменилось употребление вами алкоголя на самоизоляции?
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          • Увеличилось

          • Не изменилось

          • Не употребляю алкоголь

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          • Надо отменить полностью

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          • Надо ужесточить меры

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              В России провели более 3,4 млн тестов на коронавирус

              30 апреля 2020, 09:28

              Текст: Евгения Шестак

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              В России проведено более 3,4 млн лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции у россиян, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

              «В России проведено более 3,4 млн тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 208 тыс. человек», – сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.РФ».

              При этом за последние сутки было проведено 194 тыс. исследований.

              За последние сутки в России подтвержден 5841 новый случай коронавируса в 82 регионах. Из них 44,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 108 летальных исходов. При этом за сутки полностью выздоровели 1 тыс. 830 человек.

              Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной. 

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