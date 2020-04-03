В Москве составлены 145 протоколов о нарушении самоизоляции

Полицейские Москвы составили 145 административных протоколов о нарушении ограничительных мер из-за коронавируса, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.

«По состоянию на 3 апреля составлено 145 протоколов об административных правонарушениях по ст. 19.4 КоАП РФ в отношении лиц, которые допустили нарушения законодательства, связанного с соответствующими ограничениями», – передает РИА «Новости» слова Васенина.

По его словам, на улицах города увеличено количество наружных нарядов полиции, сотрудники оказывают помощь врачам и бригадам скорой помощи, проверяют соблюдение режима самоизоляции гражданами, выявляют тех, кто прибыл из-за рубежа и нарушил предписание Роспотребнадзора.

«Сейчас мы активно информируем москвичей о введенных ограничительных мерах и призываем к сознательности, указываем на недопустимость и опасность пренебрежительного отношения к установленным запретам. Уже проведено более девяти тысяч бесед. Особое внимание сотрудники уделяют лицам пожилого возраста и группам граждан», – добавил Васенин.

В среду российский лидер Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы за нарушение карантинного режима для здоровых граждан.

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