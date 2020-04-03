Курс доллара вырос на открытии торгов

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3 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 11:29  |  vz.ru
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Коронавирус дает неожиданную надежду российскому авиапрому

Тысячи самолетов внезапно оказались на земле – и это, похоже, надолгоФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Гражданская авиация становится первой глобальной отраслью экономики, которая понесет колоссальные потери из-за коронавируса. Внезапная остановка полетов грозит разорением многим перевозчикам и убытками производителям авиалайнеров. В этой ситуации, как ни парадоксально, для новых проектов типа российского МС-21 возникают неожиданные преимущества. Подробности...
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Пандемия приведет к столкновению Китая и США

Теперь Китай находится в качественно новом положении и возникает риск столкновения между ним и СШАФото: Sergei Ilnitsy/EPA/ТАСС
Коронавирус уже привел к появлению новых границ в мире. Ситуация усложнится еще больше, когда пандемию удастся преодолеть – усилившиеся за это время страны начнут претендовать на влияние бывших лидеров, считают эксперты клуба «Валдай». Впрочем, по их мнению, ситуация создаст и условия для новой перезагрузки отношений между Россией и США. Подробности...
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Раввин Ицхак Коган: Победить коронавирус удалось благодаря врачам

Предположительно, Ицхак Коган заразился коронавирусом на празднике ПуримФото: кадр из видео
«Нам постоянно давали разные лекарства, с довольно большой частотой. Через четыре дня мое состояние нормализовалось. Врачам могу выразить только слова благодарности за внимание, за прекрасное отношение», – рассказал газете ВЗГЛЯД раввин Ицхак Коган. Вместе с супругой ему удалось победить коронавирус, несмотря на немолодой возраст. Лечение они проходили в новой столичной больнице в Коммунарке. Подробности...
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Швеция ставит смертельный эксперимент над собственным населением

В Швеции по-прежнему открыты бары, рестораны и прочие увеселительные заведенияФото: Rob Schoenbaum/Global Look Press
Одной из немногих стран в мире, отказавшихся вводить жесткий карантин из-за распространения коронавируса, остается Швеция. Правительство верит, что общество должно сохранять прежний образ жизни, чтобы спасти экономику государства. Но действительно ли подобный подход будет эффективен – и что думают на этот счет шведские эпидемиологи? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Бритва Оккама и Штирлиц против коронавируса

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы обычно не считаем, что наши соседи по лестничной клетке, сотрудники на работе или врачи в поликлинике сговорились нас убить. Человек, который так считает, явно нездоров и нуждается в помощи. Подробности...

Коронавирус разрушил идеологию ЛГБТ

Наталья Холмогорова, правозащитник
Всадник Апокалипсиса вырос перед нами во весь рост, и вся прочая общественно-политическая повестка ушла в его огромную тень. В самом деле, чума, война или голод – надежное, эффективное средство против гей-парадов. Подробности...
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Как Киев живет без метро

Андрей Манчук, политолог
Прекращение работы транспорта не обязательно помогает в борьбе с распространением заразы. По крайней мере, когда это осуществляется волюнтаристским путем, без учета того, как может сказаться на обществе мгновенный разрыв социальных, экономических и транспортных связей. Подробности...
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    Обращение Путина к россиянам в связи с коронавирусом

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      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

      Полиция по всему миру несет службу в особом режиме из-за коронавируса. В то время, как в странах Европы, Азии и Латинской Америки обычные люди обязаны сидеть на карантине, стражи порядка следят за его исполнением. В Италии полицейским помогают дроны
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      Коронавирус увеличил социальную дистанцию между людьми

      В числе основных мер борьбы с распространением нового коронавируса специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали увеличение социальной дистанции. Риск заражения сильно снижается, если между людьми сохраняется расстояние более метра. Власти большинства стран прислушались – и призвали граждан сделать так же
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      Путин посетил больницу в Коммунарке

      Путин приехал в больницу в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом. Президент оделся в защитный костюм и осмотрел здание в сопровождении главврача Дениса Проценко. Как считают эксперты, своим визитом в больницу Путин демонстрирует, что власть уверена в своих силах и спокойна
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              Курс доллара вырос на открытии торгов

              3 апреля 2020, 10:39

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Курс доллара на открытии торгов Московской биржи укрепился по отношению к рублю на 0,6%, до отметки в 77,73 рубля, курс евро вырос на 0,3%, до 84,09 рубля, следует из данных торгов.

              В 10.05 мск курс доллара замедлил снижение и находился на отметке в 77,43 рубля (+0,2%), а курс евро перешел в «красную» зону и торговался на уровне 84,95 рубля (-0,3%), передает ТАСС.

              По состоянию на 7.51 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 4,51% – до 28,69 доллара за баррель.

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