Нефть подешевела после резкого скачка цен

Цены на нефть в пятницу утром опускаются в пределах 6% после резкого скачка в ходе торгов накануне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.51 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 4,51% – до 28,69 доллара за баррель, майские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 5,73% – до 23,87 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Пятничное падение отражает скептицизм рынка по поводу того, будет ли заключено соглашение по ситуации на рынке нефти между Россией и Саудовской Аравией.

Также американский президент Дональд Трамп отметил, что в беседах с руководством России и Саудовской Аравии на тему мировых цен на нефть не обсуждалась возможные сокращения добычи нефти.

Аналитики опасаются, что из-за переизбытка нефти на рынке в скором времени может закончиться место для ее хранения.

«Недостаток складских мощностей может привести к полному обвалу рынка нефти, что имеет решающее значение для мировой экономики, которая сейчас страдает от величайшего экономического шока со времен Первой мировой войны», – сказал Reuters глава аналитического центра Rystad Магнус Нисвин.

Напомним, в четверг мировые цены на нефть в ходе торгов резко выросли после того, как президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Саудовская Аравия и Россия сократят добычу нефти.

Американский лидер заявил, что рассчитывает на сокращение добычи нефти в России и Саудовской Аравии на 10 млн баррелей.

Саудовская Аравия выразила готовность сократить нефтедобычу. При этом США решили не просить свои нефтяные компании о снижении добычи.