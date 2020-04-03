Губернатор Камчатки подал в отставку

Глава Камчатского края Владимир Илюхин сообщил, что подал заявление об отставке.

Илюхин заявил, что «подал заявление об отставке по собственному желанию», сообщается на сайте правительства региона.

Отмечается, что Илюхин возглавлял регион с 2011 года – «это самый длительный срок пребывания на посту» губернатора края «после объединения Корякского автономного округа и Камчатской области».

Плановые выборы главы региона пройдут в единый день голосования, сообщил член ЦИК Евгений Шевченко. Единый день голосования запланирован на 13 сентября, передает РИА «Новости». В четверг Сергей Гапликов объявил об отставке с поста главы Республики Коми. Президент России Владимир Путин принял отставку и назначил врио губернатора Владимира Уйбу.