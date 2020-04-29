США предсказали голод в КНДР

В КНДР может возникнуть нехватка продовольствия и голод из-за пандемии коронавируса, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу Fox News.

У него спросили, известно ли американской администрации что-то о здоровье северокорейского лидера Ким Чен Ына.

«Мы его не видели. Сегодня нам не о чем доложить», – ответил Помпео.

«Мы продолжаем следить не только за тем, что происходит вокруг председателя Ким [Чен Ына], но и в более широком смысле за ситуацией в Северной Корее», – приводит слова Помпео ТАСС.

«У них тоже есть опасность вспышки COVID-19. Не исключено, что на территории Северной Кореи может возникнуть нехватка продовольствия и начаться голод», – сказал министр, говоря про КНДР.

«Мы пристально следим за этим, поскольку это может оказать прямое воздействие на [достижение] наших целей, которые заключаются в том, чтобы наконец добиться денуклеаризации», – добавил госсекретарь.

Ранее в ООН также заявили, что человечество может столкнуться с «голодом библейского масштаба» всего через несколько месяцев, если вовремя не принять меры по обеспечению продовольственной безопасности стран.

Напомним, в мировых СМИ ранее появились утверждения о якобы смерти Ким Чен Ына. Ряд изданий сообщали о серьезных проблемах со здоровьем у лидера КНДР. В Пхеньяне подчеркивали, что эта информация является ложной и злонамеренной, а СМИ КНДР выпустили сообщения, что северокорейский лидер работает с документами.

Газета ВЗГЛЯД анализировала слухи о кончине Ким Чен Ына, а также писала о том, что его преемницей может стать женщина.