В МИД заявили о работе США с российскими школьниками в обход властей

После закрытия программы школьных обменов FLEX американцы продолжили работу в России в обход российских властей, заявил глава ДСКЦ МИД Михаил Петраков.

«После прекращения программы FLEX американцы, тем не менее, через свои фонды продолжили работу в Российской Федерации в обход официальных властей, каким-то образом договариваясь на местах и привозя российских детей туда, расселяя их по семьям. Когда данный вопрос был поставлен перед Госдепартаментом, то особой кооперабельности мы не увидели. Были отговорки: «Мы ничего не знаем, это частные фонды, на самом деле все нормально». Хотя по косвенным признакам Госдеп в курсе», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что на этот вопрос нужно смотреть шире, обращая внимание и на «внутренние российские моменты».

«Потому что каким-то образом ведь были осуществлены эти договоренности и дети были вывезены. И вопрос каких-то гарантий. Потому что в некоторых случаях возникала ситуация, когда приемные семьи начинали выдавливать буквально детей. Потеряли работу, денег нет, что делать», – добавил он.

14 апреля стало известно, что МИД устанавливает местонахождение российских школьников, которые были вывезены в США по образовательным программам без ведома властей. В среду официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что общее число российских школьников, оказавшихся в США, до сих пор точно не установлено.

Госдепу и американскому посольству в Москве сделаны соответствующие демарши. Россия обвинила американские власти в затягивании передачи сведений о российских детях.