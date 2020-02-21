Педофилы разоряют крупнейшую детскую организацию США

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21 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 20:13  |  vz.ru
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Российский рубль устоял перед американскими санкциями

Российской валюте предсказывают возврат к 70 за долларФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Несмотря на бегство инвесторов в доллар в феврале, российская валюта показала свою силу, удержавшись в районе 64 рублей за доллар. Рубль – одна из немногих валют развивающихся стран, которой удается избегать ослабления к доллару. И даже введение санкций США против дочерней компании «Роснефти» не смогло нанести ущерба российской валюте. Откуда у нее взялась такая неуязвимость?  Подробности...
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Шнуров в политике может закончить как Собчак

У Шнура прорезался политический голосФото: Петр Ковалев/ТАСС
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о начале политической карьеры – он вступил в Партию роста и готов участвовать в предстоящих выборах в Госдуму. Но для успешного перехода из шоу-бизнеса в политику от «звезды» потребуется много усилий, предупреждают эксперты. Иначе селебритиз быстро «стухают», как это было с походом в политику Ксении Собчак.  Подробности...
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Солист Rammstein сплотил ненавистников женщин

Новый проект Линдеманна назван в честь русского матерного обозначения мужского полового органаФото: кадр из видео
Скандальный проект солиста Rammstein Тилля Линдеманна с русским матом и порно подставил под удар актрис, снявшихся в его клипе. В их адрес поступают экстремистские угрозы, которые выдают за «доказательство плачевной ситуации с правами женщин в РФ». Что это − «чеченизация» российского общества или провокация, с которой должна разобраться ФСБ? Подробности...
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Остатки украинского флота способны сильно навредить России

Украинский диверсионный катер проекта 58181 «Кентавр ЛК»Фото: кадр из видео
ВМС Украины имеют шанс пополниться еще одним кораблем – после длительного ремонта спущен на воду десантный катер «Сватово». С одной стороны, эта новость вызывает разве что смех: настолько ничтожны боевые качества кораблей, оставшихся в распоряжении украинского военно-морского флота. С другой – ВМС Украины имеют реальные возможности сильно навредить России. Каким образом? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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От сжигания покрышек Украина дошла до сожжения людей

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Больны, конечно, не эвакуированные, тем более что нет причин не верить заявлениям минздрава. Больны все эти Васыли, незыблемо уверенные в своем праве уничтожать то, что им не нравится. Больна Украина. Подробности...
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Пора говорить о новом общественном договоре

Вадим Жарко, заместитель председателя комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты Российской Федерации, директор по развитию АНО «Центр ПРИСП»
Уже больше месяца страна живет в совершенно другом ритме. И медийка, и экспертное сообщество, как умеют, обсуждают три вектора, которые смогли для себя выделить – демографию, Конституцию и смену правительства. Путин в очередной раз всех удивил. Подробности...
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За шесть лет украинцы ускакали в средневековье

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Вообще, людям, эвакуированным из Китая, повезло. Их автобусы закидали камнями. Могли бы сразу «коктейлями Молотова». По традиции, так сказать. И поржать потом в соцсетях. Подробности...
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              Педофилы разоряют крупнейшую детскую организацию США

              Американские бойскауты стремительно теряют свою репутацию   21 февраля 2020, 17:05
              Фото: Frank San Nicolas/PDN/Reuters
              Текст: Артём Филиппов

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              Легендарная организация «Бойскауты Америки», через которую прошли миллионы американцев, которая воспитала выдающихся политиков и послужила примером для многих стран, оказалась поражена чудовищным вирусом. «Бойскаутам» грозит банкротство из-за массовых исков тех, кто оказался жертвами насилия со стороны инструкторов этой организации. Как же такое произошло?

              «Бойскауты Америки» – крупнейшая в мире организация педофилов, утверждают американские юристы из группы Abused in Scouting, занятые в данный момент возбуждением исков о сексуальном насилии в отношении детей со стороны вожатых-бойскаутов. Количество исков уже достигло 275, тогда как своей очереди дожидаются еще 1400 заявлений о жестоком обращении. Размах скандала и финансовых потерь «Бойскаутов Америки» – организации со 110-летней историей, зарегистрированной Конгрессом США – настолько широк, что во вторник, 18 февраля, руководство бойскаутов, сославшись на растущие судебные издержки, объявило о банкротстве.

              По предварительным оценкам, фонд выплат жертвам педофилов-бойскаутов может составить 1 млрд долларов, когда компенсаций потребуют 1–5 тыс. человек. Учитывая наличие филиалов «Бойскаутов Америки» в 50 штатах, банкротство организации может стать одним из самых крупных и сложных в истории США.

              Трудно переоценить значение в жизни американцев национальной организации бойскаутов, долгое время остававшейся одним из самых уважаемых институтов в глазах американского общества. Истоки движения бойскаутов уходят в один из туманных лондонских вечеров 1909 года, когда чикагский издатель Уильям Бойс потерял направление на сумрачных улицах, и неизвестный мальчик, представившийся скаутом, помог ему добраться до пункта назначения. Вдохновленный отказом подростка взять плату за совершенный добрый поступок, издатель решил во что бы то ни стало принести скаутское движение на американскую почву. По приезде на родину Бойс объединил несколько местных молодежных организаций и объявил 8 февраля 1910 года о создании «Бойскаутов Америки». Основатели организации решили, прежде всего, «научить мальчиков патриотизму, мужеству, самостоятельности и семейным ценностям».

              За более чем век существования бойскаутской организации через ее ряды прошли 110 млн американцев (на пике – 4,8 млн в год), включая Нила Армстронга, Мартина Лютера Кинга – младшего и четырех президентов США. Поэтому банкротство представляет собой болезненный поворот для организации, которая была оплотом американской гражданской жизни для нескольких поколений, а также важной тренировочной площадкой для будущих лидеров. На протяжении десятков лет политики, бизнесмены, астронавты и другие американцы привыкли указывать в резюме и официальных биографиях достижение почетного звания «Орлиный скаут».

              В течение долгого времени «Бойскауты Америки» пользовались поддержкой религиозных институтов, общественных организаций и бизнеса. Финансовая подпитка помогла организации приобрести значительные активы в виде движимого и недвижимого имущества. В частности, в своем заявлении о банкротстве «Бойскауты Америки» указали, что их активы составляют от 1 до 10 млрд долларов.

              Не чужда американским бойскаутам и современная толерантная повестка. В 2013 году на ежегодном совещании в Нэшвилле организация скаутов приняла решение о необходимости толерантного отношения к гей-молодежи в своих рядах. В частности, было заявлено о всемерной поддержке тем из них, кто захочет совершить каминг-аут и стать открытым геем.

              В 2014 году экс-глава ЦРУ и Пентагона Роберт Гейтс, при котором в армии США была официально отменена политика «Не спрашивай, не говори», запрещавшая американским военнослужащим обоих полов открыто признаваться в своей нетрадиционной сексуальной ориентации, поддержал идею о привлечении в качестве инструкторов организации бойскаутов людей нетрадиционной сексуальной ориентации. В июле 2015 года 79% членов Совета «Бойскаутов Америки» проголосовали за то, чтобы взрослые представители ЛГБТ-сообщества могли работать вожатыми, волонтерами и занимать руководящие посты в организации.

              А в феврале 2017 года «Бойскауты Америки» приветствовали своего первого транссексуала.

              Подобная кадровая политика привела к тому, что мормонская Церковь Иисуса Христа Святых последних дней, которая на протяжении десятилетий была одним из крупнейших спонсоров «Бойскаутов Америки», вывела из состава организации 400 тысяч детей, включив их в собственные программы. Ожидается, что в ближайшем будущем численность «Бойскаутов Америки», и так потерявших 26% своего состава в последнее десятилетие, впервые со времен Второй мировой войны упадет ниже 2 млн человек. А значит, сократятся и членские взносы, составляющие весомую долю бюджета организации.

              Подобно многим молодежным организациям, «Бойскауты Америки» не смогли избежать проблемы сексуального насилия и физических издевательств в своих рядах. Глава американских бойскаутов в 1980-е годы Джеймс Тарр как-то заявил: «Эта проблема существовала с тех самых пор, как появились бойскауты». На волне первых скандалов 1970–1980-х годов «Бойскауты Америки» внедрили целую программу, целью которой было помочь подросткам, вожатым и родителям справиться с проблемой насилия. Например, впервые было официально запрещено взрослому скауту оставаться один на один с ребенком. С 2003 года все новые вожатые должны были проходить проверку на криминальное прошлое, но только с 2008 года это коснулось лидеров скаутов с большим стажем работы.

              Долгие годы бойскаутам удавалось сохранять свою репутацию, несмотря, например, на громкое расследование газеты Washington Times в 1991 году о случаях сексуального и физического насилия в рядах бойскаутов. Подводя итог своего исследования, авторы материала написали: «Бойскауты – магнит для мужчин, которые хотят иметь сексуальные отношения с детьми... Педофилы присоединяются к скаутам по простой причине: там находятся мальчики».

              О случаях педофилии в рядах бойскаутов подозревали многие американцы, но в 2010 году ударил первый гром: суд в Орегоне постановил выплатить 18,5 млн долларов Керри Льюису, ставшему жертвой сексуального насилия со стороны вожатого Тимура Дайкса в 1980 годах. Известно, что в 1983 году Дайкс признался своему непосредственному начальству в домогательствах к 17 мальчикам, но был оставлен на должности вожатого, где позднее и встретил Керри.

              Журналист Патрик Бойл, автор книги «Честь скаута: сексуальное насилие в наиболее авторитетном американском институте», считает, что именно это громкое судебное решение стало переломным моментом. До этого случая «Бойскаутам Америки» удавалось сохранять в тайне свои проблемы с насилием, но внезапно все узнали, что проблема педофилии глубоко поразила скаутское движение.

              Дальше – больше. В 2012 году изданию Los Angeles Times стало известно о тайном списке извращенцев, куда «Бойскауты Америки» начиная с 1920-х годов заносили всех бывших сотрудников, изгнанных за сексуальные домогательства и насилие в отношении подростков. В октябре 2012 года «Бойскауты Америки» были вынуждены по решению суда опубликовать более 20 тысяч страниц документов по 1200 предполагаемым случаям сексуального насилия над детьми, зафиксированным в период с 1965 по 1985 год.

              В апреле 2019 года «Бойскауты Америки» признали, что в течение 72 лет более 7800 их бывших и нынешних сотрудников подвергли сексуальному насилию более 12 тысяч мальчиков. Возможно, это далеко не полный список, так как еще с 1970 года руководство организации начало уничтожать доказательства сексуального насилия, если к этому моменту жертве, пострадавшей в детстве, исполнилось 80 и более лет.

              Эксперты предполагают, что, объявляя о банкротстве, «Бойскауты Америки» пытаются уменьшить свои финансовые издержки, которые могли бы понести, улаживая судебные тяжбы о сексуальном насилии.

              Дело в том, что согласно 11-й главе Кодекса США о банкротстве на время судебного разбирательства прием заявлений со стороны других потерпевших будет приостановлен, причем на сколь угодно долгий срок, тем более когда речь идет о банкротстве столь большой организации, чьи обязательства значительно уступают ее активам. «Это не традиционное банкротство, – считает Майкл Мерц, адвокат из Чикаго, представляющий около 300 бывших скаутов, подвергшихся сексуальному насилию. – Обычно вы объявляете банкротство, когда у вас больше долгов, чем активов. Я думаю, что это попытка использовать суды, чтобы ограничить воздействие будущих претензий».

              Во время банкротства часть активов «Бойскаутов Америки» будет использоваться для расчетов с жертвами насилия, но только с теми, кто уже подал судебные иски. «Если вы подаете документы после этого периода времени, вам не повезло», – подтверждает эту гипотезу один из организаторов движения «Издевательства в скаутинге» Поль Монс. Ранее подобную тактику применяла в случае подобных исков католическая церковь.

              В разгар судебных процессов руководство «Бойскаутов Америки» было вынуждено заложить некоторые из своих основных объектов, в том числе национальную штаб-квартиру в Ирвинге, штат Техас, и ранчо Филмонт площадью 140 000 акров в Нью-Мексико. Пока неясно, окажется ли 261 местное отделение бойскаутов вместе со своими активами втянуто в судебные разбирательства (местные филиалы являются юридически отдельными образованиями).

              Как бы там ни было, но организации «Бойскауты Америки», одному из столпов американского общества, нанесен колоссальный имиджевый и финансовый урон. Если оно не найдет возможность кардинально переломить ситуацию, звание «Орлиный скаут» вряд ли окажется в будущем столь же почетным, как еще пару лет назад.


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