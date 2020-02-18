«Бойскауты Америки» обанкротились из-за сексуальных домогательств

Организация «Бойскауты Америки» подала заявление о банкротстве в суд в связи с сотнями исков о сексуальных домогательствах, сообщил адвокат Гилион Дюмас, занимающийся более чем 10 делами против скаутов.

Дюмас считает, что заявление о банкротстве на время приостановит текущие иски, при этом отсрочка может занять годы. Благодаря этому компания сможет привести в порядок свои финансы, пишет 360tv.

Сторона защиты жертв полагает, что «Бойскауты Америки» хотят защитить миллиарды других активов – в том числе недвижимость, принадлежащую местным советам.

Известно, что к компании поданы сотни исков. Так, глава одной из юридических фирм Майкл Пфау заявил, что его организация представляет интересы примерно 300 бывших бойскаутов, адвокат Пол Монс сообщил, что у него дела еще «сотен жертв» сексуального насилия. Есть данные о порнографии и принудительном сексе, в том числе оральном.

В 2019 году американский адвокат Джефф Андерсон сообщал о том, что 130 руководителей «Бойскаутов Америки» в Нью-Йорке совершали сексуальные надругательства над детьми, а еще 50 педофилов было среди лидеров молодежного движения в Нью-Джерси. По словам Андерсона, ему известно о 7819 случаях сексуального насилия над детьми с 1944 по 2016 год.

В мае 2018 года сообщалось, что организация американских бойскаутов Boy Scouts of America решила убрать из своего названия слово boy (мальчик), чтобы сделать его гендерно нейтральным.