США лишились бойскаутов

Организация американских бойскаутов Boy Scouts of America решила убрать из своего названия слово boy (мальчик), чтобы сделать его гендерно-нейтральным.

Со следующего года организация будет называться Scouts BSA, передает Ино-ТВ.

Американский публицист Мэтт Уолш, автор книги «Нечистая троица: о том, как остановить наступление левых на жизнь, брак и гендер», заявил в эфире телеканала Fox News, что в современном мире «некоторых людей расстраивает» то, что «мальчики от девочек отличаются», однако «если нас (...) волнует нравственное воспитание мальчиков и взращивание из них мужчин, тогда их необходимо отделять от девочек и давать им (...) другие знания».

«Так что вопрос тут очень важный. Ведь речь идет о знаковой для США организации, и она себя уничтожила, подчинившись капризам сборища левых любителей политкорректности. А ведь это – урок для всех нас, и я действительно собираюсь на примере этой ситуации показывать своим сыновьям, что если стоишь за истину, твердо опираясь на то, что верно с точки зрения нравственности, и начинаешь потихоньку отступать и сдаваться, то скоро ничего не останется. Именно это и произошло сейчас с бойскаутами, и это очень печально», – добавил Уолш.

Ведущая Fox News Эйнсли Ирхардт в ходе передачи с участием Уолша сообщила, что зрители, узнав о переименовании бойскаутов, выражают недовольство и пишут, что это – «конец традиции».Также аудитория телеканала сочла, что «мужчинам нужно учиться быть мужчинами, чтобы узнавать, как правильно обращаться с женщинами».

Отмечается, что в США существуют и герлскауты (Girl Scouts of the USA), и «если ребенок – девочка, и она хочет стать скаутом, то она идет в герлскауты, а если мальчик – то в бойскауты». На это Уолш заявил, что в США «у мальчиков отнимают их мужские личные пространства, а вот девочкам их иметь разрешают».

«Такое часто случается в школьном спорте: девочки могут играть вместе с мальчиками в бейсбол, но у них еще есть и своя команда по софтболу (разновидность бейсбола с более крупным и мягким мячом), а вот мальчикам в софтбольной команде играть нельзя. Получается, что девочкам можно иметь свои пространства, а мальчикам – нельзя. Я думаю, что это неправильно – мы ведь лишаем мальчиков вещи, которая им очень нужна», – отметил публицист.

Другой ведущий Fox News, Брайан Килмид, предположил, что переименование связано с потерей популярности скаутского движения среди американских мальчиков, и так Boy Scouts of America решили переманить к себе герлскаутов.

Ранее сообщалось, что в США появилась возможность менять пол маленьких детей и подростков при помощи гормональной терапии.