Армейским генералам решили поменять форму

Минобороны предложило заменить форму высшим офицерам Вооруженных сил России; вместо каракулевых шапок они будут носить более дешевые меховые, говорится в проекте указа президента Владимира Путина.

Как сообщает Би-Би-Си, поправки лишают высших офицеров, полковников и капитанов I ранга вооруженных сил России права носить «шапки из каракуля с козырьком».

В частности, теперь офицерам нужно будет носить меховые шапки, а генералам и полковникам шапки шьют из облагороженной овчины, отмечается в приказах министра обороны и документе «Об описании предметов военной формы одежды военнослужащих вооруженных сил».

Одновременно с тем Минобороны не планирует менять козырьки. Всем высшим офицерам России по-прежнему полагаются козырьки с золоченым шитьем.

При этом каракулевые шапки останутся в формах для аналогичных чинов ФСО и высших офицеров Росгвардии.

В Минобороны уточнили, что указ готовится «в целях реализации решения президента». По плану разработчиков, документ должен вступить в силу в июле.

В прошлом году в России решили изменить правила ношения военных наград. Военнослужащим разрешат носить на парадной форме не больше десяти государственных орденов, медалей и других ведомственных геральдических знаков.