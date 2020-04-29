Банк России решил изучить аномальные сделки с фьючерсами на Brent

Ситуационный центр собирается изучить аномальные сделки с фьючерсами на нефть Brent на Московской бирже, сообщил Банк России.

В ЦБ сообщили, что зафиксированы «аномальные сделки и поведение участников».

«Видели. Разбираемся», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

ЦБ «заинтересован в том, чтобы участники рынка сообщали о случаях, когда видят признаки недобросовестного поведения на торгах».

Гендиректор, совладелец «Нью Рига Финанс Клаб» Василий Коновалов сообщал, что 27 апреля на вечерней сессии срочного рынка Московской биржи «в результате спланированной манипуляции» пострадали некоторые участники рынка, которые торгуют фьючерсным контрактом на нефть Brent BR-5.20.

Так, за секунду стоимость контракта поднялась с 19,3 доллара до 24,85 доллара, а после вернулась к 19,8 доллара. За эту секунду «биржа исполнила аномально высокое количество сделок» на более чем 750 млн рублей, причем почти все сделки заключались «по завышенной цене».

Указывается, что «ценовую атаку» предприняли для «активации так называемых стоп-приказов участников торгов, которые защищают позиции трейдеров от возможного резкого роста или падения стоимости контракта».

Неделю назад глава Минэнерго России Александр Новак заявил о спекуляциях на рынке нефти.

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