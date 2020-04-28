Назван процент московских медиков с иммунитетом к коронавирусу

У 20% медицинских работников в Москве уже есть приобретенный иммунитет к коронавирусу, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом Владимиром Путиным по борьбе с коронавирусом.

Стартовали работы по исследованию напряженности иммунитета у медработников в столице, пока тест прошли более 3,2 тыс. человек, передает РИА «Новости».

«И первые результаты показали, что 20% из них иммунитет имеют. Это иммунитет приобретенный. Это хороший прогностический признак», – отметила Попова.

Напомним, замэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что для тестирования всех медицинских работников столицы поставлено около 100 тыс. экспресс-тестов на определение наличия иммунитета к COVID-19.