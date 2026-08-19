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Над Калужской областью уничтожили семь украинских беспилотников
В ночь на среду средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали семь дронов в небе над Калужской областью, сообщил глава региона Владислав Шапша.
«Силами ПВО уничтожены семь БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Людиновского, Малоярославецкого, Перемышльского муниципальных округов, а также на окраине Калуги», – сообщил губернатор в Max.
На местах падения обломков в данный момент работают оперативные службы.
Руководитель региона добавил, что, согласно предварительным данным, гражданская инфраструктура не пострадала.
Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее дежурные расчеты ПВО отразили дневную атаку семи вражеских дронов на территорию Калужской области.
Накануне этого инцидента обломки восьми сбитых украинских аппаратов повредили остекление школы в Людиновском округе.
В начале августа российские военные уничтожили 20 беспилотников над несколькими районами региона.